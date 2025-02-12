Universidad ECCI obtuvo la certificación ISO 9001: ¿Qué significa este reconocimiento académico?

La Universidad ECCI fue reconocida oficialmente con la certificación ICONTEC ISO 9001, un sello que avala la consolidación de su Sistema de Gestión de Calidad y la madurez de sus procesos institucionales.

El logro, celebrado en la Sede S de la institución, marca un punto de inflexión en su trayectoria y proyecta una nueva etapa centrada en la excelencia, la innovación y la mejora continua.

La certificación ISO 9001 representa para la ECCI un compromiso que trasciende la formalidad del reconocimiento. La implementación de este estándar internacional exige consistencia en la operación, monitoreo permanente de los procesos, mecanismos claros de trazabilidad y una cultura organizacional orientada a la evaluación permanente.

Lo que significa para la ECCI tener la certificación ISO 9001

En el ecosistema de la educación superior colombiana, donde los procesos de acreditación y certificación se han convertido en herramientas clave para garantizar confianza, transparencia y calidad, contar con un aval como el de ICONTEC permite a las instituciones diferenciarse y sostener sus proyectos en el tiempo.

La certificación ISO 9001 llega en un momento estratégico para la ECCI. La institución vive un proceso de expansión de su oferta académica, diversificación de programas y fortalecimiento en diferentes regiones del país, lo que hace aún más relevante el establecimiento de estándares que garanticen coherencia y eficiencia en todas sus operaciones.

Este reconocimiento también refleja la capacidad de la universidad para articular esfuerzos entre sus áreas administrativas, docentes y representantes académicos. Uno de los grandes desafíos fue consolidar una cultura organizacional centrada en la estandarización, un elemento clave para asegurar que los procesos no dependan de personas, sino de estructuras y prácticas consolidadas.

Con más de 45 años de trayectoria, la Universidad ECCI ha construido una identidad institucional basada en la formación para el desarrollo científico, tecnológico y social. Este nuevo reconocimiento no solo valida ese recorrido, sino que alinea a la institución con referentes internacionales de calidad que le permitirán proyectarse a nuevos escenarios académicos y fortalecer alianzas estratégicas.

Así recibió la ECCI su certificación ISO 9001

El rector Fernando Arturo Soler señaló que la certificación “demuestra el compromiso permanente de la institución con la calidad y la mejora continua”, una declaración que sintetiza la apuesta estratégica de la universidad en los últimos años.

Para el equipo, el sello “evidencia un trabajo colectivo, pero, sobre todo, abre la puerta a nuevos retos”, un mensaje que acentúa que alcanzar el estándar no es un punto de llegada, sino el inicio de una etapa más exigente.

A partir de ahora, la institución enfrentará el desafío de sostener, auditar y mejorar continuamente los procesos certificados, un reto que, según sus directivos, la ECCI asume con determinación.

Con la certificación ICONTEC ISO 9001, la Universidad ECCI reafirma su compromiso con una educación de alta calidad, con la innovación y con la mejora permanente de sus procesos. Un sello que no solo reconoce lo alcanzado, sino que abre el camino a un futuro institucional aún más sólido y exigente.