CANAL RCN
Economía

Universidad ECCI obtuvo la certificación ISO 9001: ¿Qué significa este reconocimiento académico?

El reconocimiento otorgado por ICONTEC a la Universidad ECCI certifica un modelo de gestión orientado a la excelencia.

Universidad ECCI obtiene certificación ISO 9001 y refuerza su apuesta por la excelencia académica
Foto: Universidad ECCI

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
06:39 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Universidad ECCI fue reconocida oficialmente con la certificación ICONTEC ISO 9001, un sello que avala la consolidación de su Sistema de Gestión de Calidad y la madurez de sus procesos institucionales.

El logro, celebrado en la Sede S de la institución, marca un punto de inflexión en su trayectoria y proyecta una nueva etapa centrada en la excelencia, la innovación y la mejora continua.

La certificación ISO 9001 representa para la ECCI un compromiso que trasciende la formalidad del reconocimiento. La implementación de este estándar internacional exige consistencia en la operación, monitoreo permanente de los procesos, mecanismos claros de trazabilidad y una cultura organizacional orientada a la evaluación permanente.

Dan a conocer nuevo ranking de las mejores universidades del país antes del cierre de 2025
RELACIONADO

Dan a conocer nuevo ranking de las mejores universidades del país antes del cierre de 2025

Lo que significa para la ECCI tener la certificación ISO 9001

En el ecosistema de la educación superior colombiana, donde los procesos de acreditación y certificación se han convertido en herramientas clave para garantizar confianza, transparencia y calidad, contar con un aval como el de ICONTEC permite a las instituciones diferenciarse y sostener sus proyectos en el tiempo.

La certificación ISO 9001 llega en un momento estratégico para la ECCI. La institución vive un proceso de expansión de su oferta académica, diversificación de programas y fortalecimiento en diferentes regiones del país, lo que hace aún más relevante el establecimiento de estándares que garanticen coherencia y eficiencia en todas sus operaciones.

Este reconocimiento también refleja la capacidad de la universidad para articular esfuerzos entre sus áreas administrativas, docentes y representantes académicos. Uno de los grandes desafíos fue consolidar una cultura organizacional centrada en la estandarización, un elemento clave para asegurar que los procesos no dependan de personas, sino de estructuras y prácticas consolidadas.

Con más de 45 años de trayectoria, la Universidad ECCI ha construido una identidad institucional basada en la formación para el desarrollo científico, tecnológico y social. Este nuevo reconocimiento no solo valida ese recorrido, sino que alinea a la institución con referentes internacionales de calidad que le permitirán proyectarse a nuevos escenarios académicos y fortalecer alianzas estratégicas.

Piden protección para Ismael Peña, exrector de Universidad Nacional, por graves amenazas de muerte
RELACIONADO

Piden protección para Ismael Peña, exrector de Universidad Nacional, por graves amenazas de muerte

Así recibió la ECCI su certificación ISO 9001

El rector Fernando Arturo Soler señaló que la certificación “demuestra el compromiso permanente de la institución con la calidad y la mejora continua”, una declaración que sintetiza la apuesta estratégica de la universidad en los últimos años.

Para el equipo, el sello “evidencia un trabajo colectivo, pero, sobre todo, abre la puerta a nuevos retos”, un mensaje que acentúa que alcanzar el estándar no es un punto de llegada, sino el inicio de una etapa más exigente.

A partir de ahora, la institución enfrentará el desafío de sostener, auditar y mejorar continuamente los procesos certificados, un reto que, según sus directivos, la ECCI asume con determinación.

Con la certificación ICONTEC ISO 9001, la Universidad ECCI reafirma su compromiso con una educación de alta calidad, con la innovación y con la mejora permanente de sus procesos. Un sello que no solo reconoce lo alcanzado, sino que abre el camino a un futuro institucional aún más sólido y exigente.

Consejo de Estado anuló el nombramiento de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional
RELACIONADO

Consejo de Estado anuló el nombramiento de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tiquetes aéreos

Alianza entre aerolínea y empresa de telefonía ofrece descuentos de hasta el 35% en tiquetes

Pensiones

Esto es lo que subiría la pensión en 2026 según la última cifra del IPC: atentos pensionados

Salario mínimo

¿Cuáles son los riesgos de aumentar dos cifras al salario mínimo en 2026 como propone el Gobierno?

Otras Noticias

Artistas

Andrés Cepeda llegó a su concierto en moto tras fuerte congestión por el tráfico en Boyacá

El cantante bogotano habría tomado medidas desesperadas para poder cumplir con su compromiso musical.

Guatemala

Falleció presentadora y exreina de belleza a los 28 años

Familiares, colegas y seguidores lamentan la pérdida de una joven figura de televisión.

Secretaria de Movilidad

Conductor de lujoso carro en Bogotá se burló de la Policía y terminó con el vehículo inmovilizado: video

Mundial de fútbol

Cambios importantes para el sorteo del Mundial 2026: Colombia, atento al nuevo formato de FIFA

EPS

Más de 100 pacientes de la Nueva EPS esperan ser trasladados por crisis en salud