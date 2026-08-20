Trámite de duplicado de licencia de conducción: costos y requisitos actualizados

La pérdida, robo o deterioro de la licencia de conducción en Colombia genera dudas frecuentes sobre los requisitos necesarios y el valor exacto para obtener un duplicado oficial.

Dado que las autoridades de tránsito intensifican sus operativos de control en todo el territorio nacional, transitar con la documentación en regla resulta indispensable para evitar sanciones e inmovilizaciones.

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A continuación, encontrará los requisitos generales, los costos promedio actualizados por ciudad y el paso a paso detallado para realizar esta solicitud de manera ágil.

Requisitos obligatorios para solicitar el duplicado

Para que el organismo de tránsito procese la expedición de un duplicado de la licencia de conducción, el titular debe cumplir con varias condiciones previas.

En primer lugar, es indispensable contar con una inscripción activa en el RUNT, lo que significa estar registrado en la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito con los datos de identidad debidamente actualizados. Asimismo, se debe presentar el documento de identidad original, que corresponde a la cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad vigente, o en el caso de personas extranjeras, la cédula de extranjería o pasaporte.

Por otra parte, el solicitante debe estar al día y en paz y salvo en multas de tránsito, lo que implica no registrar comparendos ni deudas pendientes de pago ante el SIMIT ni ante las secretarías locales de movilidad.

Adicionalmente, se exige que la licencia de conducción esté vigente, ya que el trámite de duplicado aplica únicamente si el documento previo se encuentra dentro de su periodo de validez; de lo contrario, si la licencia ya venció, se deberá tramitar su refrendación o renovación.

Finalmente, se requiere el reporte de pérdida o deterioro, entregando la constancia de denuncia por pérdida o robo expedida por la Policía Nacional o, en su defecto, haciendo entrega física de la tarjeta deteriorada.

Tarifas y precios del duplicado según la ciudad

El costo del derecho de trámite lo fijan las secretarías de movilidad y los organismos de tránsito locales. Los valores varían en cada municipalidad: