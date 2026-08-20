¿Hay riesgo de tsunami en la costa del Pacífico de Colombia tras el terremoto en Perú? UNGRD respondió

A la 1:00 de la tarde de este 20 de agosto de 2026, se presentó un fuerte terremoto en Perú.

La magnitud del movimiento telúrico fue de 7.2 y la profundidad de 108 kilómetros, según el Instituto Geofísico del Perú.

Además, el epicentro fue en el distrito de Coracora, en la provincia de Parinacochas y en el departamento de Ayacucho.

Teniendo en cuenta lo fuerte que se sintió el sismo en ese país, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres realizó un análisis de inmediato y respondió si hay o no riesgo de tsunami en la costa del Pacífico de Colombia.

La UNGRD descartó riesgo de tsunami en la costa del Pacífico de Colombia tras el fuerte terremoto en Perú

En sus redes sociales oficiales, la UNGRD aclaró que no existe riesgo de tsunami después del movimiento telúrico de magnitud 7.2 en Perú.

"De acuerdo con la Autoridad Marítima Nacional de Colombia (Dimar), no existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico colombiano tras el sismo registrado en el centro de Perú", especificó la entidad.

¿Qué recomendaciones tener en cuenta durante un terremoto?

Las autoridades especializadas han manifestado que lo más importante cuando se presente un sismo es conservar la calma y protegerse.

En consecuencia, las acciones que se deben tener en cuenta son las siguientes: