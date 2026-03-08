Roy Barreras ganó la consulta del Frente por la Vida y se alista para la primera vuelta presidencial

Este domingo 8 de marzo, además de la elección del nuevo Congreso de la República, se realizaron las consultas interpartidistas en las que el exsenador Roy Barreras, respaldado por su movimiento La Fuerza de la Paz, se obtuvo la mayoría de votos en el Frente por la Vida.

Barreras, escrutadas el 79% de las mesas, obtuvo el 42,98% de los votos de su consulta. Con este resultado, Barreras aseguró su paso a la primera vuelta presidencial que se celebrará el próximo 31 de mayo de 2026.

El exalcalde Daniel Quintero sumó el 38,34 % quedando en segundo lugar. Los demás aspirantes como Martha Bernal, Edison Lucio Torres y Héctor Elías Pineda quedaron relegados frente al liderazgo de Barreras, quien logró capitalizar la mayoría de los votos en la consulta del Frente por la Vida.

¿Quién es Roy Barreras en la política colombiana?

Barreras inició su vida política en las juventudes galanistas del Nuevo Liberalismo, movimiento disidente del Partido Liberal. En el año 2000 lanzó su candidatura a la gobernación del Valle del Cauca con el aval de Cambio Radical, partido en el que militó hasta 2009, cuando fue expulsado. Ese mismo año se unió al Partido de la U, donde llegó a ser codirector y senador, hasta que en 2012 también fue apartado.

Su trayectoria ha estado marcada por constantes rupturas y nuevas alianzas. En 2021 se vinculó al Pacto Histórico, respaldando la candidatura presidencial de Gustavo Petro y coordinando la lista cerrada que obtuvo la mayor votación en las legislativas de 2022.

Fue elegido senador para el periodo 2022-2026 y ejerció como presidente del Senado entre julio de 2022 y mayo de 2023, hasta que el Consejo de Estado anuló su elección por doble militancia.

El guiño de la USO y la CUT en la campaña de Roy Barreras

En febrero de este año, semanas antes de las votaciones que dieron como ganador a Roy Barreras en la consulta del Frente Amplio, el candidato presidencial recibió un respaldo clave de la Unión Sindical Obrera de Ecopetrol (USO) y de un sector de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

El pronunciamiento marcó un giro respecto al apoyo que hace cuatro años estas organizaciones habían brindado al actual mandatario Gustavo Petro, y se produjo en un escenario electoral donde la izquierda presenta varias opciones en disputa.

La USO, reconocida como el sindicato más importante de Ecopetrol, justificó su decisión en la convicción de que Barreras es "el candidato más indicado para que los cambios que se han iniciado en este gobierno continúen".

Este respaldo sindical fortaleció la campaña del exsenador y le permitió consolidar alianzas estratégicas con sectores obreros y sociales, que hoy se perfilan como un factor determinante en su paso a la primera vuelta presidencial.

Camino hacia la primera vuelta

Con la victoria en la consulta del Frente por la Vida, Barreras se posiciona como uno de los protagonistas de la contienda presidencial. Su discurso, centrado en la paz, la memoria histórica y la defensa de la vida, busca atraer a sectores ciudadanos que reclaman cambios institucionales y garantías de seguridad.

El próximo 31 de mayo, Barreras enfrentará a los demás candidatos en la primera vuelta presidencial, en una elección que promete ser decisiva para el rumbo político de Colombia en los próximos cuatro años.