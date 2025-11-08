La noticia del fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, a la edad de 39 años, ha conmocionado al país. El político, quien era también precandidato presidencial por el partido Centro Democrático, murió este lunes tras dos meses de luchar por su vida en la Fundación Santa Fe de Bogotá, luego de un atentado sicarial perpetrado el 7 de junio.

Su deceso no solo pone de luto a la política nacional, sino que ha reavivado preguntas sobre su vida, su legado y su familia, un tema de especial interés dada su conexión con dos prominentes familias políticas en Colombia.

Desde su nacimiento en 1986, la vida de Miguel Uribe Turbay estuvo marcada por la política y una profunda tragedia. Era hijo de la reconocida periodista Diana Turbay, quien, a su vez, era hija del expresidente de Colombia, Julio César Turbay Ayala. Su madre fue secuestrada por el cartel de Medellín en 1990 y asesinada en 1991 durante un fallido intento de rescate, un evento que marcó a la nación y, de forma indeleble, la infancia del joven Miguel.

¿Quién es el padre de Miguel Uribe Turbay?

A pesar de este dolor, su vida familiar no se detuvo, y la figura paterna se consolidó en Miguel Uribe Londoño.

Miguel Uribe Londoño fue el padre de crianza y biológico de Miguel Uribe Turbay. Su padre se hizo cargo de él tras la muerte de su madre, en un rol que le permitió crecer y forjar la figura pública que llegó a ser.

En la biografía oficial de Uribe Turbay se le describe como alguien que creció "bajo la tutela de su padre, Miguel Uribe Londoño, quien asumió el rol de padre y madre, y de su abuela Nydia Quintero de Balcázar".

En los días de hospitalización del senador, su padre, Miguel Uribe Londoño, fue el vocero de la familia, expresando agradecimiento por las oraciones y el apoyo de miles de personas, lo que subraya la cercana relación que mantuvieron hasta el final.

Candidatos presidenciales que han sufrido atentados

Jorge Eliécer Gaitán (Asesinado)

El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 es uno de los magnicidios más trascendentales de la historia de Colombia. Gaitán era el líder del Partido Liberal y tenía una popularidad masiva, siendo el favorito para ganar las elecciones presidenciales de 1950. Su muerte, a manos de Juan Roa Sierra, desencadenó una violenta revuelta en Bogotá conocida como "El Bogotazo", que marcó el inicio del período de violencia bipartidista que asoló al país por muchos años.

Luis Carlos Galán (Asesinado)

Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato presidencial por el Nuevo Liberalismo, fue asesinado el 18 de agosto de 1989 en la plaza principal de Soacha, Cundinamarca, durante un mitin político. Galán era el candidato con más opciones de ganar las elecciones presidenciales de 1990 y se había destacado por su valiente y frontal lucha contra el narcotráfico y la corrupción. El crimen fue ordenado por el Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, en complicidad con políticos y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Su muerte generó una profunda indignación nacional y llevó al país a un período de intensa violencia.

Bernardo Jaramillo Ossa (Asesinado)

Bernardo Jaramillo Ossa, candidato presidencial de la Unión Patriótica (UP), fue asesinado el 22 de marzo de 1990 en el Puente Aéreo de Bogotá. Su muerte ocurrió en medio de una campaña de exterminio sistemático contra los miembros de este movimiento político de izquierda, que había surgido de los acuerdos de paz con las FARC. El crimen, atribuido a sicarios paramilitares y narcotraficantes, truncó una vez más las aspiraciones de una fuerza política alternativa en Colombia.

Carlos Pizarro (Asesinado)

Carlos Pizarro, excomandante del grupo guerrillero M-19 y candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19, fue asesinado el 26 de abril de 1990. El atentado se produjo a bordo de un vuelo de Avianca, tan solo un mes después del asesinato de Bernardo Jaramillo Ossa. El asesinato de Pizarro, quien había dejado las armas para unirse al proceso democrático, demostró la vulnerabilidad de los líderes que intentaban la transición de la guerra a la política.

Álvaro Gómez Hurtado (Asesinado)

Álvaro Gómez Hurtado, líder conservador y ex candidato presidencial en tres ocasiones (1974, 1986 y 1990), fue asesinado el 2 de noviembre de 1995. Su muerte se dio después de que se retirara de la vida política y fuera un crítico de la clase dirigente. Años más tarde, la extinta guerrilla de las FARC asumió la responsabilidad por el homicidio, aunque la familia de Gómez Hurtado ha mantenido que se trató de un crimen de Estado.

Horacio Serpa Uribe (Sobrevivió)

Horacio Serpa Uribe, candidato presidencial del Partido Liberal en varias ocasiones, fue víctima de un atentado en 1999 en el municipio de La Paila, Valle del Cauca. Un artefacto explosivo detonó cerca del vehículo en el que se movilizaba, dejándolo ileso pero con varias personas heridas. Este ataque fue atribuido a grupos paramilitares que operaban en la zona.

Álvaro Uribe Vélez (Sobrevivió)

Álvaro Uribe Vélez, en el año 2002, siendo candidato presidencial, sufrió un atentado con explosivos en Barranquilla, al paso de la caravana en la que se movilizaba. El ataque, atribuido a las FARC, no logró su objetivo y dejó a varias personas heridas. Uribe Vélez continuó su campaña y fue elegido presidente de Colombia ese mismo año.

Miguel Uribe Turbay (Asesinado)

Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial por el partido Centro Democrático, fue víctima de un atentado sicarial el 7 de junio de 2025. El ataque, ocurrido en Bogotá, lo mantuvo hospitalizado en estado crítico durante dos meses. Lamentablemente, falleció el 11 de agosto de 2025 a causa de las heridas. Este reciente magnicidio ha revivido el temor a la violencia política y ha generado una gran preocupación en el país de cara a las próximas elecciones presidenciales.