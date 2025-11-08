En imágenes: este fue uno de los últimos momentos que Miguel Uribe vivió junto a Diana Turbay, su mamá

Miguel Uribe, el precandidato presidencial que fue víctima de un cruel atentado con arma de fuego el pasado 7 de junio de 2025, murió este 11 de agosto, a la 1:56 de la madrugada.

El senador permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe desde el día del atentado, pero, desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos de los especialistas, no pudo resistir tras el último episodio de hemorragia que tuvo en su sistema nervioso central.

A Miguel Uribe Turbay la violencia lo impactó desde sus primeros momentos de vida. Pues, cuando tenía tan solo cuatro años, Diana Turbay, su mamá, murió tras ser secuestrada por el grupo criminal 'Los Extraditables'.

Diana, una abogada y destacada periodista, fue retenida en agosto de 1990 y permaneció en esa condición durante más de cuatro meses. El 25 de enero de 1991, se llevó a cabo un operativo en Copacabana, Antioquia, para intentar rescatarla, pero durante ese acto recibió un impacto de bala en su espalda y, posteriormente, falleció en una entidad hospitalaria de Medellín.

Tras ese trágico suceso, Miguel Uribe creció y decidió ingresar a la política bajo la idea de querer ayudar a que Colombia se convirtiera en un país de paz y oportunidades para que a ningún otro niño lo impactara la violencia como a él.

Fue así como recordó el legado de su mamá año tras año y, en la celebración del Día de la Madre del 2024, reveló uno de los últimos momentos que vivió a su lado. ¿Cuál fue?

En foto: este fue uno de los últimos momentos que Miguel Uribe vivió junto a su mamá

El 12 de mayo de 2024, Miguel Uribe le deseó el feliz Día de la Madre a las mujeres más importantes de su vida y compartió una foto de la última sesión de fotos en la que estuvo al lado de Diana Turbay, su mamá.

"Hoy celebro la fortaleza y sabiduría de todas las madres colombianas, compartiendo el ejemplo de amor incondicional, lucha y valentía de estas cuatro mujeres que cambiaron mi vida. En la primera foto, mi mamá. Me duele pensar que esa fue de las últimas veces que estuvimos juntos. Fue una sesión de fotos familiar", inició escribiendo Miguel Uribe en aquella oportunidad.

"Ahora que tengo a Alejandro, solo pienso en la felicidad que tenías conmigo en tus brazos y el dolor que sentiste al no volverme a ver. Me haces falta. Me hubiera gustado saber lo que se siente tener mamá", añadió.

Este fue el comunicado en el que la Fundación Santa Fe confirmó la muerte de Miguel Uribe

A las 6:15 de la mañana de este 11 de agosto de 2025, la Fundación Santa Fe, a través de un comunicado de prensa, confirmó que Miguel Uribe había muerto.

RELACIONADO Así fue la conmovedora reacción de Rigoberto Urán tras la muerte de Miguel Uribe

"La Fundación Santa Fe de Bogotá lamenta informar que el senador Miguel Uribe Turbay ha fallecido a la 1:56 de la madrugada de hoy", se informó en el comunicado.

"A pesar de todos los esfuerzos, es un triste desenlace, por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor", se concluyó.