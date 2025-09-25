CANAL RCN
Colombia Video

Policía desmanteló red que extorsionaba desde La Picota: ofrecían servicios sexuales fraudulentos

El operativo incluyó allanamientos en Soacha, Neiva y Medellín.

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
09:49 a. m.
En una operación reciente, la Policía Metropolitana de Bogotá desmanteló una red de extorsión que operaba desde la cárcel La Picota.

Según el teniente coronel Carlos Cárdenas, comandante del Gaula de la Policía de Bogotá, el resultado fue posible gracias a denuncias ciudadanas y permitió la captura de cinco personas involucradas en actividades delictivas.

Los individuos, liderados por dos internos de La Picota, y con el apoyo de sus esposas en el exterior, habían estado ejecutando llamadas extorsivas y suplantaciones de identidad a través de redes sociales para engañar a sus víctimas.

Esposas de los internos en La Picota realizaban los cobros extorsivos

La operación, que incluyó allanamientos en Soacha, Neiva y Medellín, reveló que las esposas de los internos eran las encargadas de recoger los pagos exigidos a las víctimas, que oscilaban entre 200,000 y 35 millones de pesos.

Los delincuentes, tras reclutar a otras personas para sus actividades ilícitas, ofrecían falsos servicios sexuales y posteriormente se hacían pasar por autoridades judiciales para extorsionar a las víctimas bajo el pretexto de falsas denuncias de pedofilia.

“Los Pepos”, la estructura detrás de las extorsiones en La Picota

Según relata el teniente coronel Cárdenas, las denuncias ciudadanas fueron cruciales para desmantelar esta organización delictiva, a la que se ha denominado "Los Pepos".

Tras ganar la confianza de sus víctimas a través de las redes sociales, los criminales accedían a información sensible, que luego era utilizada para amedrentar y extorsionar a los ciudadanos.

Los elementos incautados durante el operativo permitieron advertir el nivel de sofisticación y coordinación con el que operaban estos delincuentes.

A lo largo de la operación, fue posible capturar a las personas encargadas de ejecutar estas órdenes ilícitas desde la prisión. Aunque la problemática de operativos criminales gestionados desde cárceles persiste, este logro resalta la capacidad de respuesta y el papel crucial de la comunidad y las autoridades en la lucha contra el crimen organizado.

