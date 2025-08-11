CANAL RCN
Andrés Calle seguirá preso en La Picota: Corte Suprema negó revocatoria de medida de aseguramiento

En las últimas horas el alto tribunal respondió negativamente a la solicitud de la defensa del excongresista para revocar su medida de prisión en centro carcelario.

noviembre 08 de 2025
07:22 p. m.
El expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, recluido en la cárcel La Picota pensó que argumentando que no existe ningún riesgo de fuga ni de obstrucción a la justicia, podría recuperar su libertad mientras avanza su juicio.

Sin embargo, la sala de instrucción de la Corte Suprema le puso freno a este propósito, con fuertes argumentos, en los que indica que la decisión de mantenerlo tras las rejas va más allá de si se puede fugar o no.

Dice que es por la grave afectación que le habría hecho a la comunidad.

Niegan a Andrés Calle solicitud de revocar medida de privación de libertad

La decisión del alto tribunal condensado en 15 páginas, más que un resuelve, es un llamado de atención a la no impunidad por los crímenes presuntamente cometidos. Esta es la razón por la que le negaron la solicitud:

(...) La finalidad de la medida impuesta por la Sala de Instrucción fue el evitar el peligro para la comunidad, pero la misma, contrario a la base argumentativa de la defensa de Andrés Calle, no se basó únicamente en la posibilidad de continuar delinquiendo desde su rol como congresista, que en ese momento poseía; en su lugar, la medida se cimentó en la gravedad de la conducta ejecutada dada la afectación a una gran comunidad en estado de vulnerabilidad.

En consecuencia, el excongresista continuará detenido tras las rejas. Mientras avanza la investigación en su contra, la Corte también negó recientemente una impugnación que buscaba tumbar la etapa procesal de llamamiento a juicio, confirmando esta decisión.

Las razones por las que Andrés Calle continuará en la cárcel La Picota de Bogotá

Andrés Calle está señalado por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación agravada, a supuestamente recibir mil millones de pesos como parte de un soborno, a cambio de favores legislativos, dinero que habría salido de la venta de los carrotanques de La Guajira.

“Lo que incrementa la gravedad de la conducta no era propiamente la dignidad que ostentaba Andrés Calle, sino la representatividad política y electoral, lo que potencia la gravedad de los comportamientos por los cuales se le investiga, representatividad que no se pierde de forma automática con la renuncia a su puesto al Congreso o al Partido Liberal”, indicó la Corte.

El documento con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas señaló que las circunstancias que motivaron su detención se mantienen vigentes y que su libertad podría afectar el curso del proceso.

