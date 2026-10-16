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Colombia estuvo cerca de un racionamiento de energía por estrés del sistema durante el fenómeno de El Niño

Según XM, la situación se presentó los días 28 y 29 de septiembre, cuando la generación de energía comenzó a disminuir de manera progresiva.

Noticias RCN

octubre 16 de 2026
01:58 p. m.
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Colombia estuvo cerca de enfrentar un racionamiento programado de energía a finales de septiembre, según reveló el gerente de XM, la compañía encargada de la operación del Sistema Interconectado Nacional y adscrita al sector energético.

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El directivo aseguró que el sistema eléctrico se encuentra bajo presión debido a los efectos del fenómeno de El Niño y que durante dos jornadas críticas fue necesario adoptar medidas urgentes para evitar restricciones en el suministro.

Dos días críticos para la generación eléctrica

De acuerdo con XM, la situación se presentó los días 28 y 29 de septiembre, cuando la generación de energía comenzó a disminuir de manera progresiva y la disponibilidad del sistema se acercó a niveles preocupantes frente a la demanda esperada.

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El gerente de la entidad explicó que el país estuvo “muy cercano” a una situación en la que habría sido necesario programar un racionamiento, debido a que la capacidad de generación llegó a un punto crítico y existía el riesgo de que el consumo superara la energía disponible para atender la demanda nacional.

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Ante ese panorama, XM coordinó acciones con las empresas generadoras y los distintos operadores del sistema para aumentar la disponibilidad de energía y así evitar una medida extraordinaria que afectara a los usuarios.

Menor consumo ayudó a evitar restricciones

Según explicó la compañía, uno de los factores que permitió superar la contingencia fue que el consumo registrado durante las horas pico, entre las 6:00 de la tarde y las 9:00 de la noche, terminó siendo menor al proyectado inicialmente.

A esto se sumó un mayor aporte de generación por parte de las plantas de energía, lo que permitió equilibrar la oferta y la demanda en los momentos de mayor presión sobre el sistema eléctrico.

Frente al escenario de alerta que atraviesa el sector energético por cuenta del fenómeno de El Niño, las autoridades y los operadores reiteraron el llamado a los ciudadanos para hacer un uso eficiente de la energía y adoptar medidas de ahorro que contribuyan a reducir la presión sobre el sistema y garantizar la estabilidad del servicio en todo el país.

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