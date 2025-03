Secuestrado y sin rastro: esto se sabe del joven que fue sacado a la fuerza de su finca en el Catatumbo

En el Catatumbo, una de las zonas más golpeadas por la violencia en el país, el secuestro sigue siendo un arma de terror.

Esta vez, la víctima es Kevin Alexis Patarroyo, un joven de 18 años que fue sacado a la fuerza de la finca de su familia hace ya siete días. Desde aquel momento, su paradero es un misterio.

Nadie ha exigido un rescate, ningún grupo se ha adjudicado el secuestro y su familia vive sumida en una pesadilla interminable.

¿Cómo fue el secuestro de Kevin Patarroyo en el Catatumbo?

Era un día normal en la finca cuando, de repente, un grupo armado irrumpió en la propiedad. Según testigos, los hombres, que llevaban sus rostros cubiertos y fusiles en mano, preguntaron directamente por Kevin.

No se identificaron ni explicaron el motivo de su presencia. Solo lo tomaron y se lo llevaron, dejando tras de sí el miedo y la incertidumbre.

Desde ese instante, su familia ha intentado obtener información, pero la respuesta siempre es la misma: silencio.

“Hasta el momento no se ha sabido nada. No tenemos información ninguna de quién lo tiene”, confesó su madre, Ana Belén Patarroyo, en entrevista con Noticias RCN.

Mamá de joven secuestrado reveló detalles de la tragedia

La desesperación crece con cada hora que pasa. No hay pistas, no hay exigencias, no hay un indicio de dónde podría estar Kevin.

Su madre ha recurrido a las autoridades, pero la respuesta no ha sido alentadora.

Nos dicen que hay que esperar la llamada de quienes lo tienen, pero hasta ahora no hemos recibido ninguna comunicación.

La sosobra se vuelve insoportable, más aún porque este 19 de marzo Kevin cumple 19 años. En vez de estar celebrando con su familia, está en manos de desconocidos, lejos de casa y sin que nadie sepa en qué condiciones se encuentra.

Con la voz quebrada por el dolor, doña Ana Belén le envió un mensaje a su hijo, aferrándose a la esperanza de que él pueda escucharla, de que de alguna forma sepa que su familia no deja de luchar por su regreso.

Hijo mío, toda la familia estamos unidos en oración. Sé que tu ángel de la guarda te está acompañando. Dios no te va a dejar solo, porque eres un muchacho noble, con un corazón bueno. Tenemos fe de que estás bien y que pronto estarás con nosotros.

Pero el dolor va más allá, pues saber que su hijo pasa este día especial lejos de su hogar y sin poder abrazarlo es una herida para su madre.

Hoy que estás cumpliendo años, hijo, te pido a Dios que donde estés, te encuentres bien. Es muy grande el dolor. No sé dónde estás, pero sé que Dios y la Virgen no te van a desamparar.

¿Por qué fue blanco principal de secuestro?

No hay una sola razón que explique por qué Kevin fue secuestrado. Su madre insiste en que es un joven humilde, sin problemas con nadie, que apenas comenzaba su vida.

Las personas que lo tienen se van a dar cuenta del error que cometen al tenerte allá, hijo, siendo una persona tan humilde, tan inocente. Eres un niño que está empezando a vivir.

Mientras tanto, la familia sigue esperando una llamada, una pista, un mensaje que les devuelva la esperanza.