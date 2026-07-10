Alerta por puma que fue visto recorriendo los alrededores del municipio de La Calera

En los últimos días, se reportó el avistamiento de un puma en zona rural de La Calera en Cundinamarca, el cual fue confirmado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

RELACIONADO CAR pide no bajar la guardia a pesar del buen estado de los embalses de Cundinamarca

Paralelamente, se conocieron casos de ataques contra animales, tales como ovejas y cabras. Por eso, corrió la sospecha de que el puma hubiese estado detrás de estos sucesos.

Puma no estaría relacionado con ataques a animales

Las cámaras de seguridad registraron detalladamente el comportamiento del felino. Aunque la propia CAR descartó que todos los hechos mencionados fueran responsabilidad del puma, debido a que algunas lesiones fueron compatibles con ataques de perros domésticos y fracturas.

Tras el reporte del puma, las autoridades instalaron seis cámaras de fototrampa en los puntos donde se podría estar movilizando. Esto también permitirá tener información acerca de las condiciones del terreno y prevenir posibles enfrentamientos con otras especies.

Recomendaciones de la CAR

Volviendo al tema de los animales afectados, se les tomaron pruebas de ADN con el fin de evidenciar con claridad qué provocó esta inusual situación. Se busca, al igual que con el felino, descartar a otros depredadores.

Adicionalmente, se han puesto en marcha jornadas de socialización y educación ambiental para hablar con la comunidad sobre la presencia de esta clase de especies, junto con los respectivos protocolos que se deben tener en cuenta a la hora de no acercarse y reportar los avistamientos.

Un aspecto clave es el tema de los animales muertos, debido a que es indicio para identificar violencia entre sí. La recomendación que hizo la CAR es que la ciudadanía se comunique con las autoridades antes de entrar en contacto y no dejar los restos en la vía pública.

Mucho menos se debe consumir carne de esta índole, recordando que agrupa agentes patógenos que generan infecciones o enfermedades.