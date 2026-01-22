CANAL RCN
Video: brutal atraco de cinco hombres a un joven en Bogotá, lo golpearon con un bate

La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde recibió atención médica por las múltiples heridas de arma blanca.

enero 22 de 2026
04:28 p. m.
Un electricista de 32 años fue víctima de un violento atraco en el barrio Santa Helenita, localidad de Engativá, occidente de Bogotá, cuando salía de un establecimiento comercial. Cinco hombres lo persiguieron y le propinaron una brutal golpiza.

El hecho quedó registrado en video y muestra la brutalidad con la que actuaron los delincuentes, quienes utilizaron armas blancas y objetos contundentes contra la víctima.

"Tiene un trauma en la cabeza, en el lado derecho, donde le pegaron con el bate, le propinaron tres puñaladas en el brazo y dos en la espalda", explicó un familiar de la víctima.

El ruido generado por la agresión alertó a los residentes del sector, quienes presenciaron el ataque desde sus viviendas.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde recibió atención médica por las múltiples heridas de arma blanca y los traumas causados por los golpes con objetos contundentes.

Casi lo matan, en lo que se puede ver y lo despojan de sus pertenencias

La víctima ya fue dada de alta y se encuentra en proceso de recuperación, aunque las lesiones que sufrió fueron de considerable gravedad.

Preocupación por inseguridad en Santa Helenita

Lo que más preocupa a la comunidad de Santa Helenita es que, según testimonios de vecinos, los presuntos responsables del atraco residen muy cerca de la zona donde ocurrieron los hechos. Esta situación ha generado un ambiente de temor e inseguridad entre los habitantes del sector.

"Es una banda mantiene en la esquina fumando sustancias psicoactivas, consumiendo licor y ya hemos puesto la queja", añadió.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado capturas relacionadas con este caso. La Policía analiza las grabaciones del incidente para identificar plenamente a los responsables y proceder con su captura.

