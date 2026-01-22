Grupos que delinquen en la frontera colombo-ecuatoriana controlan 90 pasos ilegales

En los últimos 10 años la frontera con Ecuador ha sido un territorio donde delinquen las disidencias. Son más de mil hombres que pertenecen a estas estructuras criminales que se disputan las economías ilegales. DEL lado de Ecuador están ‘Los Choneros’, recientemente declarados por Estados Unidos como una organización terrorista.

Colombia y Ecuador comparten 586 kilómetros de frontera, un territorio que desde hace 10 años ha sido considerado un punto estratégico por los grupos ilegales, antes las Farc y actualmente las disidencias, además del Clan del Golfo.

En Putumayo están los llamados Comandos de Frontera, con 523 integrantes, quienes son los responsables del asesinato de once militares ecuatorianos en mayo del 2025. Mientras que en Nariño está La Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, con 750 integrantes.

¿Qué grupos delincuenciales operan en la frontera ecuatoriana?

En Ecuador hace presencia Los Lobos y Los Choneros, que en septiembre fueron declarados por Estados Unidos como organizaciones terroristas.

"Han tenido una gobernanza criminal, incluso después de los operativos muy fuertes de las autoridades ecuatorianas en el año 2017", aseguró Andrés Nieto, experto en Seguridad.

Según las autoridades colombianas, se han realizado 26 operativos dejando como resultado 25 capturas, entre ellas, la de un cabecilla del grupo de Los Choneros en Nariño.

"Alias Quevedo integrante del grupo delincuencial organizado Los Choneros, considerado un objetivo de alto interés", indicó el coronel John Urrea Rozo, comandante de la Policía de Nariño.

En esa frontera las autoridades han logrado identificar más de 90 pasos ilegales.

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, aseguró que la desarticulación "ha permito adelantar a través de 196 combates que se desarrollaron en el último año en estos dos departamentos que se hicieron pero también las capturas que se hicieron".