Informe de la UIAF revela movimientos bancarios del presidente Petro: transacciones, pagos y compras en tiendas de lujo

El documento incluye registros de movimientos bancarios entre 2023 y 2025, que abarcan pagos de nómina, abonos a una hipoteca, copa de euros, retiros en cajeros y giros a Verónica Alcocer.

Foto: Presidencia - archivo Noticias RCN

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
08:56 a. m.
Tras su inclusión por parte de Estados Unidos en la denominada Lista Clinton, y las revelaciones del medio sueco Expressen sobre la supuesta vida de lujos que llevaría la primera dama Verónica Alcocer en Suecia, el presidente Gustavo Petro anunció que permitiría la publicación de todo su historial financiero desde 2023 hasta 2025.

El documento de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), incluye las entradas, salidas y saldos de las cuentas bancarias del mandatario, así como las operaciones en efectivo realizadas a través de las cuentas de las cuales Petro es titular y los detalles de depósitos, retiros y extractos de cada entidad.

Allí se evidencian pagos de nómina, abonos a una hipoteca, compra de euros, retiros en cajeros automáticos, compras en tienda de lujo en el exterior, pagos a un plan de medicina prepagada con Colmédica, y hasta transacciones hechas por su exsecretaria Jesusita Quirós; la excanciller Laura Sarabia y la directora del Dapre, Angie Rodríguez.

La polémica de la primera dama

Otro detalle del informe son las transacciones hechas a la primera dama Verónica Alcocer, quien se encuentra envuelta en una polémica por recientes artículos publicados en la revista sueca Expressen, en donde se le señala por llevar una "vida de lujo, codeándose con millonarios que disfrutan del champán y los relojes, y asistiendo a fiestas, incluso en el club privado Noppes".

Cabe recordar que Alcocer se encuentra residiendo en Estocolmo y que ya el presidente Petro se ha pronunciado sobre las revelaciones del medio sueco, asegurando que Alcocer "no gasta ni un peso del erario".

Los pagos de nómina del presidente

Además de esto, el informe de la UIAF incluye movimientos identificados como "abono domiciliación", los cuales corresponden, según la explicación del propio documento, a los giros realizados por el Ministerio de Hacienda por concepto del salario del Presidente.

En 2023, estos pagos sumaron poco más de 444 millones de pesos; en 2024 ascendieron a cerca de 618 millones; y en lo corrido de 2025 alcanzan aproximadamente 205 millones de pesos.

Cabe anotar también que los desembolsos mensuales del sueldo presidencial oscilan entre 26 y 48 millones de pesos, para un acumulado de 1.124 millones de pesos a junio de 2025. En el documento no aparecen registrados los pagos correspondientes al año 2022.

La UIAF también detalló retiros hechos entre 2023 y 2025 por tres mujeres muy cercanas al presidente: Jesusita Quirós, Laura Sarabia y Angie Rodríguez.

En total, las transacciones realizadas por ellas ascienden a 496 millones de pesos.

