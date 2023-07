Esta sería la estrategia del Gobierno para lograr la aprobación de la reforma laboral

El Termómetro Político conoció detalles de la nueva estrategia del Gobierno en el Congreso. De acuerdo con ello, la reforma laboral ya no entraría por la Comisión Séptima de Cámara, debido a la discusión en la legislatura pasada en donde se enredó tanto que ni siquiera superó el primer debate. Por esta razón, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, la radicaría en la Comisión Séptima del Senado.

Además de ello, el Termómetro Político supo que este miércoles 26 de julio se reunió con Martha Peralta, la nueva presidenta de esa comisión, quien además es una aliada del Gobierno para hacer cuentas y parece que por ahí se tramitó la reforma pensional y pasó sin mayor complicación.

Gobierno le da la espalda a la reducción del salario

En los últimos días, el Gobierno le dio el espaldarazo al proyecto del senador Jota Pe Hernández, que reduce el salario de los congresistas. Según los conceptos del Ministerio de Hacienda y Función Pública dicen que en términos fiscales es una propuesta viable porque no implica ningún gasto, sino más bien un ahorro. Además, aclara que el proyecto no viola ningún derecho adquirido y, por lo tanto, no se puede decir que se legisla en causa propia.

El pulso en los ‘verdes’

En el partido verde, se mueven las pujas en la elaboración de las listas al Concejo y se mueve el pulso por el número uno de la lista. Detrás de escena lo que había era un nuevo cabeza a cabeza entre la alcaldesa Claudia López con Julián Sastoque como candidato y la representante Katherine Miranda, quien puso el nombre de Jorge Torres, que es de la línea ‘mockusiana’.

Historia de Day Vásquez y Juan Manuel Cortés

Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro y el representante Juan Manuel Cortés, empezaron a salir hace unos meses, pese a que se conocen desde hace 10 años y el pasado 22 de julio hubo pedida de matrimonio, con mariachis, flores, y fiesta a bordo. Ella dijo que sí y parecer están en busca de un bebé.

Cecilia López seguidora de la novela Ana de Nadie

La exministra de Agricultura resultó ser fan de la producción de RCN y en el final de la novela trinó 20 veces. Al final, para ella Joaquín y Ana terminaron juntos y escribió: "para mí es que cuando el amor es profundo, es generoso y no hay distancia que los separe", redactó López.