CANAL RCN
Colombia

Estudiante habría redactado amenaza contra su colegio para evitar la semana de exámenes

El hecho se registró en cercanías a Barranquilla, en donde la Policía descubrió de qué se trataba.

Foto: montaje realizado con imágenes tomadas de X

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
03:20 p. m.
Docentes, estudiantes y personal administrativo de la Institución Educativa Técnica de Villa Olímpica, en el municipio de Galapa, Atlántico, desarrollaron sus actividades de la semana en medio del pánico por un supuesto panfleto de la banda delincuencial Los Pepes en el que anunciaban una jornada de limpieza social en la que eran el blanco principal de la organización.

“Les informamos a los rectores de la Institución Educativa Técnica Inetvol que en esta semana no somos responsables de lo sucedido con los estudiantes de la institución. No queremos a ningún estudiante ni a profesores en la Institución Educativa Técnica Inetvol en esta semana de limpieza. Att: Los Pepes”, se leía en el panfleto que estuvo circulando en redes sociales y grupos de mensajería instantánea.

Estudiantes tuvieron que ser acompañados en clase por agentes de la Policía

Lejos de obedecer a su llamado, los directivos de la Institución se pusieron en contacto con las autoridades y lograron que agentes de la Policía acompañaran a los estudiantes durante toda la jornada:

“De manera preventiva las autoridades están reforzando la vigilancia permanente desde las 6:00 a.m. en los alrededores del colegio y medidas de control para el acceso de personal externo”.

Foto: tomada de X

Además, hicieron un llamado a la calma entre los miembros del plantel, entendiendo que es una semana decisiva: “Agradecemos mantener la calma, toda vez que esta situación busca generar pánico en la comunidad, dado que estamos en la semana de corte preventivo del segundo periodo y la entrega de planes de mejoramiento académico”.

Autoridades encontraron al responsable del panfleto:

En su investigación, la Policía Metropolitana de Barranquilla, se desplazó a la zona y encontró que el autor del panfleto había sido un estudiante que buscaba evitar la semana de exámenes, que en el colegio es conocida como la semana de corte preventivo.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Edwin Urrego Pedraza, dio a conocer la noticias a las directivas de la institución y reforzó el llamado a la calma que habían entregado a sus estudiantes y al personal, tan pronto como el panfleto entró en circulación.

