Estudiantes habrían amenazado de muerte a profesores en Soledad por inminente pérdida del año escolar

Dos instituciones educativas del municipio de Soledad permanecen con sus puertas cerradas tras una serie de amenazas contra docentes que han sido difundidas a través de redes sociales.

Las autoridades confirmaron que al menos 200 profesores se encuentran en riesgo, mientras que cerca de 5.000 estudiantes han visto interrumpidas sus actividades académicas.

Más del 80% de los alumnos estaría perdiendo el año

“Todos los profesores de estas instituciones (colegio Villa María e Institución Gabriel Escorcia Gravini) son objetivo militar para nosotros (…) Tenemos conocimiento de que el 80% de los alumnos están perdiendo el año, y ninguno debe perderlo. Es una advertencia”, así son las amenazas, en las que se mencionan nombres de docentes.

Según informaron las autoridades locales, las investigaciones preliminares apuntan a que un grupo de estudiantes de una de estas dos instituciones sería el responsable de los mensajes intimidatorios.

Ante la gravedad de la situación, se convocó un consejo extraordinario de seguridad para implementar medidas de protección. Entre las acciones adoptadas se encuentran la vigilancia especial a docentes y estudiantes, así como la apertura de espacios de diálogo para abordar el conflicto.

¿Qué acciones han tomado las autoridades?

La Asociación de Educadores de Atlántico manifestó su preocupación y exigió una investigación exhaustiva. “Esto es preocupante y las autoridades están revestidas de los elementos, mecanismos e instrumentos técnicos para dar con la captura, la individualización de los actores ideológicos”, señaló Carlos Noriega, presidente de la asociación.

Como medida preventiva, las autoridades educativas procedieron a la reubicación de docentes y del personal directivo cuyos nombres aparecían en los mensajes amenazantes, con el objetivo de garantizar su seguridad e integridad física.

El caso ha generado especial alarma debido a que hace precisamente un año, un hombre armado disparó indiscriminadamente contra varias personas en la puerta de un colegio en el municipio.

Este crimen se perpetró el 28 de noviembre de 2024 en la Institución Educativa San Antonio de Padua. Tres personas quedaron heridas: dos estudiantes y la coordinadora.