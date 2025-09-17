Estudiantes colombianos viajarán a Dubái: una apuesta por la transformación

Con la necesidad de combatir los desafíos planteados por la tecnología en la actualidad, y la evolución de la educación en Colombia, varios jóvenes colombianos serán llevados a Dubái para asistir a la Conferencia Internacional de Round Square 2025.

Se trata de un encuentro global de siete días que reunirá a estudiantes de la red de colegios Round Square de países de todo el mundo, entre ellos Colombia, para vivir una experiencia con la que buscan crear perspectivas diversas y consolidar una nueva generación de líderes.

Dubái se convertirá en la sede de la Conferencia Internacional Round Square del 19 al 25 de septiembre de 2025. El encuentro apuesta por experiencias prácticas: talleres diseñados por expertos, debates interculturales y proyectos colaborativos que invitan a los participantes a proponer soluciones reales.

Voces colombianas en terreno internacional

The English School enviará a este importante evento a estudiantes de décimo y undécimo grado.

“Estamos convencidos de que este tipo de actividades se alinean plenamente con nuestra misión: ser un agente de cambio para Colombia y el mundo, educando ciudadanos globales inspirados y guiados por los valores fundamentales de respeto, confianza e integridad. Tenemos claro que esta es una vía para formar nuevas generaciones comprometidas con la construcción de un mundo en paz, armonía y en crecimiento constante”, señaló Johan Páez, líder de Round Square en el colegio.

Bajo la organización de GEMS Modern Academy, The Indian High School y The Millennium School, los participantes explorarán seis ideales fundamentales:

Internacionalismo: intercambio de ideas más allá de fronteras.

Democracia: toma de decisiones colectiva y responsable.

Cuidado del medio ambiente: prácticas sostenibles que trascienden el aula.

Aventura: retos físicos y mentales en entornos naturales.

Liderazgo: fortalecimiento de la capacidad de guiar equipos diversos.

Servicio: compromiso con comunidades más vulnerables.

Los talleres interactivos y las visitas culturales serán un laboratorio donde los estudiantes podrán ensayar sus ideas. La siembra de árboles, la creación de pesticidas naturales, los ejercicios de voluntariado y la recaudación de fondos para construir una escuela en Nepal se convierten en el pulso de una pedagogía que exige implicación y creatividad.

Al regresar a Colombia los estudiantes llevarán consigo la convicción de que la transformación educativa es el punto de partida para construir sociedades más justas y sostenibles.