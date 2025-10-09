Universidad lanza nuevo programa para proteger ecosistemas en riesgo

El planeta enfrenta una de las mayores emergencias ambientales de su historia, a través de la pérdida de biodiversidad.

RELACIONADO Confirman condena contra exfuncionaria de la Universidad Distrital que desvió recursos públicos

La desaparición de especies ocurre a un ritmo entre 100 y 1.000 veces mayor que el natural, afectando desde animales emblemáticos como jaguares y delfines hasta pequeños organismos invisibles, como abejas polinizadoras, microorganismos del suelo, peces de agua dulce o árboles nativos.

El impacto de esta crisis va mucho más allá de lo ecológico. La reducción de especies y ecosistemas compromete servicios vitales para la humanidad como el agua potable, producción de alimentos, regulación climática y control de plagas.

En este escenario, la protección de la biodiversidad se convierte en una prioridad estratégica para garantizar la vida en el planeta.

Programa universitario para ingenieros ambientales

Se trata de una apuesta educativa con impacto social consciente del panorama actual, donde la Universidad ECCI decidió fortalecer su programa de ingeniería ambiental con un espacio de formación integral que combina conocimiento técnico, sensibilidad social y ética profesional.

La institución entiende que la biodiversidad no es solo un asunto de conservación, sino un tema que atraviesa dimensiones de salud pública, seguridad alimentaria, estabilidad climática y justicia social.

Se busca formar profesionales que no solo comprendan los problemas, sino que lideren soluciones innovadoras con impacto en la vida de las personas.

Programa se especializa en trabajos de campo

La ECCI diseñó un modelo académico se transporta a las experiencias de campo en lugares como Bahía Málaga, el Cocuy, el Guaviare o el Chocó son parte esencial del proceso formativo.

Durante estas salidas, los estudiantes realizan inventarios de especies, evalúan impactos de la acción humana y participan en proyectos de conservación en conjunto con comunidades locales.

RELACIONADO Ministerio de Hacienda emitió concepto no favorable a proyecto que busca reformar el Icetex

Esta conexión con el terreno fortalece la visión crítica y práctica de los estudiantes quienes aprenden a generar soluciones que respeten tanto los ecosistemas como las dinámicas culturales de las poblaciones.

El enfoque pedagógico busca que los estudiantes entiendan su papel dentro de un marco más amplio de responsabilidades planetarias, conectando las metas de conservación con la realidad social y ambiental del país.