"Estudio sin madrugón": aprueban proyecto de ley que prohibiría clases antes de las 7:00 a.m. en colegios

El Senado de la República aprobó, en segundo debate, el proyecto de ley conocido como “Estudio sin Madrugón”.

La propuesta busca modificar la Ley General de Educación para impedir que niños, niñas y jóvenes del país deban comenzar sus jornadas académicas antes de las 7:00 de la mañana en colegios y jardines infantiles, tanto públicos como privados.

RELACIONADO Bebé recién nacida fue hallada en brazos de un hombre en el Terminal Salitre sin pruebas de parentesco

El proyecto surge por el hecho de que en gran parte de las instituciones educativas del país las clases empiecen desde las 6:00 o incluso antes, lo que obliga a que los menores tengan que levantarse desde las 4:00 o 4:30 de la mañana para poder llegar a tiempo.

¿En qué consiste el proyecto "Estudio sin madrugón"?

La iniciativa plantea que los establecimientos educativos deberán ajustar sus horarios para iniciar después de las 7:00 a. m., sin que esto implique reducir la intensidad académica.

Por el contrario, se fijan parámetros claros:

Básica y media: mínimo 7 horas efectivas de clase diarias.

Preescolar: mínimo 6 horas efectivas.

Duración de cada clase: 45 minutos.

De acuerdo con el documento del proyecto, el horario escolar tiene un papel determinante en la salud física y mental de los estudiantes, así como en su capacidad de aprendizaje.

Al mismo tiempo, influye de manera directa en la rutina diaria de las familias, especialmente en hogares con padres o madres cabeza de familia que enfrentan mayores retos logísticos al iniciar la jornada en la madrugada.

¿Cuál es el objetivo del proyecto "Estudio sin madrugón?

La exposición de motivos enfatiza que esta propuesta no solo busca proteger el derecho al descanso y al desarrollo integral de los menores, sino también facilitar la conciliación de tiempos entre la vida académica y laboral de las familias.

El objetivo es que sean las instituciones educativas las que se adapten a las realidades sociales del país y no al revés, como sucede actualmente.

¿Qué falta para que se ponga en marcha el proyecto "Estudio sin madrugón"?

Aunque ya fue avalada en segundo debate en el Senado, la iniciativa deberá superar el resto del trámite legislativo antes de convertirse en ley.

Sin embargo, con lo aprobado hasta ahora, se puede estar acercando un cambio en la forma como se organiza la jornada escolar.