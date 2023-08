Exclusivo: el expediente que menciona a Euclides Torres en la investigación sobre Nicolás Petro

El papel que habría jugado el empresario Euclides Torres en el escándalo judicial de Nicolás Petro no deja de ser una incógnita. Pero con el pasar de las horas son más los datos confirmados que lo acercan a la campaña del presidente Gustavo Petro.

Nicolás Petro y su expareja, Daysuris Vásquez, le dirán al fiscal si el dinero de este empresario ingresó o no a la campaña, y lo más importante: si el presidente lo sabía.

Lo que dijo el fiscal Mario Burgos es contundente: “la información obtenida en la revisión y análisis de estos chats (de Daysuris Vásquez), aunado a las indagaciones previas realizadas, permiten evidenciar que efectivamente había una relación o vínculo entre Euclides Torres, del conocido Clan Torres, con la campaña y específicamente con Nicolás Petro, Máximo Noriega y Armando Benedetti”.

Noticias RCN conoció el expediente de la Fiscalía en el que se hace referencia a Euclides Torres en varias conversaciones de Day con distintas personas. Por ejemplo, en un chat del 17 de junio de 2022, Nicolás envió a su expareja una imagen que circulaba en redes en la que se mencionaba una posible compra de votos en Barranquilla. En esta se hacía referencia a él y a Euclides Torres. Esto generó alerta en ambos, por eso el hijo del mandatario le ordenó a su exesposa mover el dinero de donde lo tenían guardado. Esta es la conversación:

Chat 17 de junio de 2022

Nicolás Petro: tenemos que sacar $ de aquí urgentemente.

tenemos que sacar $ de aquí urgentemente. Day Vásquez: ¿y para dónde?

¿y para dónde? Nicolás Petro: no sé.

no sé. Nicolás Petro: pero tenemos que hacerlo.

En esa misma conversación, Vásquez le llama la atención al exdiputado por asistir a reuniones con quien fuera Euclides Torres.

Chat 17 de junio de 2022

Day Vásquez: no salgas a más reuniones

no salgas a más reuniones Day Vásquez: no debiste ir allá

no debiste ir allá Nicolás Petro: yo que iba a saber

yo que iba a saber Nicolás Petro: mete eso en la maleta

En agosto, ya cuando el presidente Petro se había posesionado, aparecieron nuevas conversaciones donde Day le recomendó a Nicolás que le informara a Euclides Torres de sus reuniones con los ministros. Al parecer, temiendo que el empresario se enterara por otro lado.

Chat 18 de agosto de 2022

Day Vásquez: creo que deberías decirle a Euclides si has tenido reuniones con ministros aquí.

creo que deberías decirle a Euclides si has tenido reuniones con ministros aquí. Day Vásquez: porque se va a enterar.

porque se va a enterar. Day Vásquez: y va a pensar que estás haciendo negocios o algo y no le dices a él.

y va a pensar que estás haciendo negocios o algo y no le dices a él. Nicolás Petro: bueno.

El 26 de septiembre de ese mismo año, volvió a aparecer el nombre de Torres, pero esta vez porque el hijo del presidente habría llegado con su mamá a Bogotá a un apartamento que el empresario presuntamente le entregó como “contentillo”, según la versión de Vásquez.

Petro Burgos le envió una foto a su entonces pareja del lujoso inmueble en el norte de la capital, asegurando que lo haría revisar primero por la Policía.

Nicolás Petro: llegué al apartamento

llegué al apartamento Nicolás Petro: van a venir los de seguridad a verificar el apartamento como lo hicieron con la casa.

van a venir los de seguridad a verificar el apartamento como lo hicieron con la casa. Nicolás Petro: y llegaron los de la policía para ver el apartamento

Para ese entonces apareció otro chat de Day con un tercero, Michelle Romero. Allí ella confesó que Euclides financió toda la campaña.

“Daysuris afirma que Euclides fue quien financió toda la campaña, razón por la cual, según ella, lo que pida se lo darán. Dijo que si quisieran bloquear a Nicolás lo harían fácil. Además, señaló que ellos saben que la relación de Nicolás con el papá no es buena. Por esto, Vásquez aseguró que le recomendó que no recibiera ese apartamento de Bogotá, pero que él no hizo caso a sus sugerencias”, aseguró la Fiscalía.

Esta semana será fundamental para materializar el acuerdo al que llegó Nicolás Petro con la Fiscalía. Se cree que el nombre de Euclides Torres podría ser clave en la investigación, pues todavía hay varios interrogantes por responder: ¿qué interés tenía en la campaña?, ¿a cambio de qué?, ¿qué pasó con el apartamento que le había entregado a Nicolás?

