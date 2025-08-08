CANAL RCN
Colombia

El emotivo mensaje que la 'Chechy' Baena le dedicó a Eugenio Baena, su padre, antes de su muerte

El reconocido periodista estaba hospitalizado y la 'Chechy', su hija, le había transmitido palabras de aliento. Estos son los detalles.

Foto: @chechybaena en Instagram.

Noticias RCN

agosto 08 de 2025
11:58 a. m.
El mundo del periodismo y el deporte se encuentra de luto debido a que uno de los especialistas en fútbol, béisbol, boxeo, patinaje, baloncesto y atletismo, falleció este 8 de agosto de 2025.

Se trata del periodista Eugenio Baena Calvo, que amaba la radio, tenía 71 años y pertenecía al equipo de trabajo de Caracol Radio.

Dolor en el periodismo deportivo y la radio colombiana tras el fallecimiento Eugenio Baena

Eugenio era el papá de Cecilia Baena, la expatinadora colombiana que es reconocida como la 'Chechy' y fue campeona en 24 oportunidades.

En los últimos días, el reconocido periodista cartagenero había tenido que ser hospitalizado por una serie de problemas cardiorrespiratorios y, en el marco de esa compleja coyuntura, la 'Chechy' le dedicó un emotivo mensaje. ¿Cuál fue?

Este fue el mensaje que la Chechy Baena le dedicó a Eugenio Baena, su padre, en medio de su batalla médica

Hace seis días, cuando Eugenio Baena seguía batallando por su vida, la Chechy Baena compartió once fotos en las que el periodista aparecía disfrutando de su trabajo, pero también de sus seres más amados.

"Una historia que aún no ha terminado de contarse. Un corazón que dudó, pero no se rindió. Un hombre que escuchó el rumor del abismo y eligió quedarse", inició escribiendo la legendaria expatinadora.

"Porque en este Caribe nuestro, donde lo real se confunde con lo milagroso y hay quienes caminan por el borde sin caerse. O caen, pero se levantan con el alma intacta. Vamos, papi", agregó la 'Chechy' Baena.

Los ciudadanos colombianos están lamentando la muerte de Eugenio Baena, el reconocido periodista deportivo

Luego de que se confirmó la muerte de Eugenio Baena, una gran cantidad de internautas han recordado el mensaje de la 'Chechy' Baena y escrito diferentes mensajes de condolencias.

Luto en la salsa: esta fue la causa por la que murió una de las leyendas más reconocidas

"Siento mucho tu pérdida", "fuerza, Chechy", "sentidas condolencias", "Dios lo tenga en su santo reino", "lo siento mucho" y "qué gran señor", han sido algunas de las palabras escritas en redes sociales.

 

