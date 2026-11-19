Alicia Graham Sardi, esposa de Juan de Bedout y mamá de una de las niñas envenenadas con unas frambuesas con talio, murió en 2021, y hasta ahora su historia clínica hablaba de un cáncer como causa del deceso.

Sin embargo, exámenes médicos que la familia aportó a la investigación de la Fiscalía, revelan que también encontraron una alta cantidad de talio en su sangre.

Cabe recordar que en marzo de este año la Fiscalía recibió una denuncia en contra de Juan de Bedout por la muerte de su esposa, señalándolo de ser la única persona que acompañó a la mujer durante sus últimos días.

Esto dice el examen de Alicia Graham

El informe solicitado por los hermanos de la mujer revela los resultados del laboratorio que la examinó en el 2021:

Toda vez que se ha logrado acreditar documentalmente que el laboratorio transmitió con éxito el resultado toxicológico positivo para talio, el examen fue realizado mediante espectrometría por absorción atómica (aa) y reportó: 672,9168 µg/l de talio.

De esta forma, la Fiscalía tiene un nuevo frente en la investigación por los envenenamientos con talio, que tiene como principal responsable hasta el momento a Zulma Guzmán, quien se encuentra bajo custodia de las autoridades inglesas.

El ente investigador deberá determinar quién pudo participar en la muerte de Alicia Graham, madre de una de las pequeñas envenenadas.

Fiscalía investiga relación de Juan de Bedout con la muerte de Graham

Los resultados del examen de la mujer advierten en varios fragmentos el nombre de Juan de Bedout, esposo de Alicia, y quien está siendo indagado por estos hechos en la Fiscalía.

“La maniobra de solicitar un cambio de médico tratante pierde su apariencia de preferencia personal y se transforma en un acto de evasión para neutralizar a la profesional que estaba investigando la ruta toxicológica. Demostrar el dolo (intención) de Juan de Bedout”.

Hasta el momento, De Bedout ha presentado dos entrevistas en la Fiscalía por estos hechos, mientras el ente acusador recopila pruebas para determinar cómo llegó el talio al organismo de Graham Sardi.