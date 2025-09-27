CANAL RCN
Colombia

Excanciller Leyva denuncia a Petro ante Fiscalía de los EE. UU. por "manipular pruebas" para “acusarlo” de un supuesto golpe de estado

Ahora, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tendrá que decidir si abre, o no, un proceso en contra del mandatario colombiano.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 27 de 2025
11:29 a. m.
Los problemas del presidente Petro en los Estados Unidos parecen no terminar. A contadas horas de que el Departamento de Estado decidiera revocar su visa, se conoció el texto de 21 páginas con la denuncia que su excanciller Álvaro Leyva presentó ante la Fiscalía General del país norteamericano.

En ella, el excanciller señala al mandatario, al ministro del Interior, Armando Benedetti, al periodista Juan Diego Quesada y a la madre de su bebé, Sandra Lorena Arboleda, de manipular pruebas para involucrarlo en un supuesto golpe de estado en Colombia, para dejar a la vicepresidente, Francia Márquez, a la cabeza del ejecutivo.

Sobe las grabaciones presentadas en una investigación de Quesada para un diario internacional, Leyva declara que “se concluyó que el audio no es original ni se presenta íntegro. Fue editado caprichosamente para ser difundido con sentido totalmente acomodado —entrampamiento a las víctimas—. Los ruidos fueron agregados. El referido peritaje se encuentra bajo cadena de custodia”.

Canciller denuncia que su hermana también se vio salpicada en el presunto complot:

De acuerdo con la denuncia penal, que llegó a la Fiscalía General de los Estados Unidos cuando Petro se encontraba en Nueva York, “la corrompida intención del presidente fue la de fabricar una conspiración para señalarme, involucrando además a congresistas estadounidenses y a mi propia familia”, refiriéndose al “daño causado” a su “hermana Dorotea Leyva”, quien es “americana de nacimiento, residenciada en la ciudad de Nueva York”.

Según Leyva, las acusaciones en su contra que llegaron salpicarla, “requieren de todos los alcances investigativos y sancionatorios que permitan la aplicación de normas americanas”.

Canciller Leyva insiste en que no estuvo en los EE. UU. en las fechas en las que fue acusado de orquestar un golpe de estado:

Al igual que el audio, el excanciller señaló que las fechas en las que, supuestamente, estuvo orquestando un golpe de estado, no coinciden con sus viajes a los Estados Unidos. E insiste en que “la relación entre ellos cuatro (Benedetti, Gustavo Petro, Sandra Lorena Arboleda y Juan Diego Quesada), viene de antaño”.

Para Leyva, “Juan Diego Quesada, de manera irresponsable, compromete al diario del que es corresponsal, con la fabricación de un golpe de Estado supuestamente promovido por quien presenta este denuncio, señora Fiscal General, en connivencia con funcionarios públicos y asesores de congresistas republicanos de su país, los Estados Unidos de América”.

