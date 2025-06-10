Exdirector del DAS implicado en asesinato de Garzón se enfrenta a una nueva condena de 28 años en prisión

El exdirector de inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez Martínez, se enfrenta a una nueva condena, tras ser identificado como autor intelectual del homicidio del humorista Jaime Garzón.

En esta ocasión, un juez penal especializado de Medellín decidió condenarlo a 28 años de prisión, como determinador del secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba, a finales de la década de los 90.

De acuerdo con un pronunciamiento de la Fiscalía, “el fallo declara al exfuncionario responsable del delito de secuestro extorsivo agravado, precisa que deberá cumplir la pena en establecimiento carcelario, le impone una multa equivalente a 3.499 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por 20 años, y declara el caso delito de lesa humanidad”.

Supuesta relación de Piedad Córdoba con el ELN habría motivado el secuestro:

En el curso de la investigación, la Fiscalía encontró que Narváez se habría reunido con el antiguo jefe paramilitar Carlos Castaño Gil para sugerirle la idea, argumentando que la exsenadora colaboraba con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Un hecho que se concretó cuando, “Integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) secuestraron a Piedad Córdoba cuando asistía a una cita médica en el barrio El Poblado de Medellín y la mantuvieron en cautiverio hasta el 4 de junio de 1999, cuando finalmente fue liberada gracias a la mediación de varios sectores políticos y humanitarios”.

Además, le habría propuesto a Gil que asesinara a Córdoba, quien, finalmente, trabajó toda su vida como senadora e intermediaria en la liberación de secuestrados, hasta enero del 2024, cuando murió de causas naturales.

Narváez podrá apelar la sentencia:

De acuerdo con la información compartida por la Fiscalía, que encargó el caso a un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, “el proceso en contra de José Miguel Narváez Martínez se sigue de acuerdo con los parámetros de la Ley 600 de 2000. La sentencia condenatoria emitida es de primera instancia y proceden los recursos de ley”.