CANAL RCN
Colombia

Exediles de una localidad de Bogotá enfrentarán cargos por validar la postulación de aspirante sin requisitos legales

Al parecer, no realizaron las verificaciones para garantizar el cumplimiento de un requisito esencial.

Foto: Captura pantalla Procuraduría General
Noticias RCN

octubre 01 de 2025
12:20 p. m.
La Procuraduría General de la Nación decidió formular pliego de cargos contra siete exediles de la localidad de Antonio Nariño en Bogotá, tras encontrar posibles anomalías en la conformación de la terna que, en 2021, fue enviada a la Alcaldía Mayor para la designación del alcalde local.

Los investigados son Willian Fernando Pinilla Mendieta, Carlos Andrés Morales Prado, Carlos Arturo López Suárez, Vivían del Rosario Moreno Pérez, Víctor Manuel Silva Amaya, Diego Armando López Clavijo y Daniela Villamil Arteaga, quienes para esa época integraban la Junta Administradora Local (JAL).

Exediles de la localidad Antonio Nariño, de Bogotá, enfrentarán cargos

Según la indagación preliminar, los exediles habrían dado visto bueno a la inclusión de una aspirante que no cumplía con el requisito de arraigo territorial, condición establecida en el artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993.

Esa norma determina que solo pueden aspirar al cargo de alcalde local las personas que hayan residido o ejercido actividades en la localidad durante los dos años anteriores a la designación.

Pese a las inconsistencias advertidas en la documentación presentada, los cabildantes no habrían adelantado las verificaciones necesarias para comprobar si la candidata cumplía con las condiciones legales exigidas.

La supuesta omisión permitió que el nombre de la aspirante fuera enviado en la terna a la administración distrital.

Posibles faltas cometidas por los exediles de Antonio Nariño

La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción señaló que estas actuaciones podrían haber desconocido principios esenciales de la función pública como la igualdad, la moralidad, la eficacia, la transparencia y la responsabilidad.

De manera preliminar, la conducta de los siete exediles fue catalogada como falta grave, a título de culpa gravísima, por lo que ahora se abrirá la etapa procesal para definir si incurrieron en responsabilidades disciplinarias.

