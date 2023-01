¿Se destapa la expareja de Nicolás Petro? Dijo que sabe secretos políticos del hijo del presidente

Days Vásquez Castro es una barranquillera que se casó en abril de 2019 con el diputado del Atlántico, Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

Ahora en entrevista con Alejandro Villegas de RCN Radio, la barranquillera confirmó que sí ha sido amenazada luego de distanciarse de su pareja. “Desde octubre yo terminé mi relación con Nicolás por un tema personal y desde ese mismo mes sigo recibiendo amenazas por vía Instagram, estas son constantes, se habían calmado un poco, yo denuncié ante la Fiscalía y el sábado volví a recibir otros mensajes. Estas cuentas lo que hacen es que apenas están convencidos de que yo lo vi me bloquean y desaparece la cuenta. El sábado recibo una amenaza, yo me comuniqué con el coronel encargado del esquema de la familia presidencial, el coronel Correa, y le mandé el pantallazo y me dijo que el lunes me iba a mandar alguien de la Fiscalía para que haga la respectiva denuncia”, puntualizó.

La barranquillera detalló que esperó hasta el lunes pero el domingo por la noche tuvo una discusión con Nicolás Petro vía telefónica. Cuenta de forma sorpresiva que después de este día, despertó con la noticia de que le mandaron a quitar el carro blindado que tenía de la UNP y ahora queda ella vulnerable ante cualquier situación porque teme por su vida.

Hoy me dejaron vulnerable ante cualquier situación. pic.twitter.com/6Z4NihVcVk — Days Vásquez DP (@daysvasquezcdp) January 23, 2023

“Temo por mi vida y la vida de mi hijo por todo lo que ha venido sucediendo y que he estado recibiendo amenazas”, apuntó. A su turno, Alejandro Villegas le preguntó sobre los mensajes, ¿qué dicen?, a lo que ella respondió.

“El primer mensaje decía te vas a morir, vas a derramar lágrimas de sangre. En este último me dijeron que en algún momento caeré. Yo tengo miedo, tengo temor por mi vida y la de mi familia. Mi mamá me dijo que alguien se contactó con ella y le pidió que no me dijera absolutamente nada en tono de amenazarme. Que si sigo diciendo cosas me van a meter presa, que voy a caer yo también y ya es un tema que se está saliendo de control”, afirmó.

Asimismo, explicó que no sabría decir quien estaría detrás de las amenazas porque sería mentir y lanzar falsa acusación. “Yo solo quiero que investiguen de dónde están viniendo esos mensajes”, dijo.

Por otro lado, indicó que presume que por venganza a la discusión que tuvo vía telefónica con Nicolás Petro, este le mandó a quitar la camioneta blindada porque este hace parte de su esquema presidencial. “Siento que está abusando de su poder, de ser el hijo del Presidente para hacer todo este tipo de cosas”.

El periodista Alejandro Villegas le cuestiona si ella cree que esas amenazas estarían relacionadas con Nicolás Petro. Ante esto, dijo “no podría decirte que tiene que ver con Nicolás porque repito sería mentir y lanzar falsas acusaciones. Yo simplemente quiero que investiguen de dónde vienen estas. Esto es lo que yo le pido a la Fiscalía, a la Sijín y a los entes que estén encargados de esto”.

Days Vásquez fue enfática al afirmar también que sabe muchas cosas respecto al accionar de Nicolás Petro en la política, pero que por ahora prefiere no hablar de eso.

Respecto a si ha recibido respuestas por parte del jefe de seguridad de la Presidencia, indicó que “él se ha portado muy bien conmigo pero yo sé que está recibiendo órdenes de Nicolás y del jefe de seguridad de Nicolás, entonces yo creo que ahí no tengo mucho poder para que me corran”.

Le puede interesar: Esta es la respuesta de la influencer "Lalis" a los contratos con el Gobierno

Luego de la pregunta de si por qué ella cree que después de la discusión con Nicolás Petro, este le habría mandado a quitar el carro blindado que tenía de la UNP, precisó que “por la discusión del domingo y por venganza no sé, yo creo eso. Ni siquiera me notificaron a mí sino a una de las patrulleras de la policía que son quienes me acompañan. Igual ellas están vulnerables ante cualquier situación porque no se pueden estar movilizando en mi carro particular porque no está en condiciones de brindarme seguridad”.

La barranquillera anotó que la actual pareja del diputado del Atlántico goza de protección presidencial. “Yo soy la esposa de Nicolás, yo estoy casada con él y a mí me debe cubrir su esquema presidencial hablando legalmente”, dijo.

Es importante recordar que no es la primera vez que sucede esto, debido a que el 21 de noviembre del año pasado, la mujer también confirmó intimidaciones en su contra, a través de su cuenta de Twitter, “desde el pasado 16 de octubre he sido víctima constante de amenazas e intimidaciones a través de las redes sociales y llamadas telefónicas”. A raíz de esto, Vásquez Castro, habría interpuesto las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por el temor que le generaban dichas intimidaciones.

Siga leyendo: Tramo subterráneo del Metro de Bogotá podría tener un sobrecosto superior a los 10 billones de pesos