ONU exige la liberación inmediata de dos niñas reclutadas por disidencias en Cauca

Hay consternación por el reclutamiento de dos menores de edad por parte de las disidencias de las Farc del frente Jaime Martínez en Cauca.

Las jóvenes, de 14 y 15 años respectivamente, fueron arrebatadas de sus comunidades. En un intento por rescatarlas, la guardia indígena organizó una caravana humanitaria.

¿Cómo ocurrió el hecho?

Sin embargo, esta iniciativa fue interrumpida cuando los disidentes interceptaron el convoy. En medio de disparos y un ambiente de terror, los secuestradores lograron llevarse nuevamente a las niñas, frustrando así los esfuerzos de la comunidad por recuperarlas.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) se pronunció y rechazó lo ocurrido: “Alertamos y denunciamos que en el municipio de Suárez, la guardia indígena de la Cxhab Wala Kiwe y autoridades fueron interceptados y retenidos luego de realizar una acción humanitaria de rescate”.

Autoridades se pronunciaron

La organización indígena detalló que el hecho se presentó en el sector de Timba. Los vehículos en los que se movilizaban las autoridades y la guardia fueron pinchados. Posteriormente, las disidencias volvieron a quedar con el control de las menores.

“Denunciamos este hecho como una grave agresión contra la vida, la autonomía y la labor humanitaria de la guardia indígena. Exigimos respeto a la vida e integridad de los kiwe thegnas, a nuestras autoridades y de las semillas rescatadas. Así como acciones urgentes de verificación y acompañamiento”, sostuvo la CRIC.

Naciones Unidas también se refirió: “Reiteramos nuestro llamado a liberar de inmediato, sanas y salvas, a las niñas, de 14 y 15 años (…) Urgimos el respeto a su vida y libertad, al igual que el respeto a las misiones de las autoridades ancestrales y Kiwe Thegnas, que son defensores de derechos humanos. Reclutar niñas y niños menores de 18 años es un crimen”.

Iris Marín, defensora del Pueblo, se unió al llamado para que las menores sean liberadas inmediatamente. Señaló que Cauca es el departamento en donde más casos de reclutamiento de menores de edad ocurren.