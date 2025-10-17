CANAL RCN
Colombia Video

ONU exige la liberación inmediata de dos niñas reclutadas por disidencias en Cauca

Las menores fueron reclutadas nuevamente luego de que la guardia indígena intentara rescatarlas.

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
08:15 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hay consternación por el reclutamiento de dos menores de edad por parte de las disidencias de las Farc del frente Jaime Martínez en Cauca.

VIDEO | Disidencias secuestraron a dos niñas indígenas en el Cauca: las rescataron, pero las volvieron a raptar
RELACIONADO

VIDEO | Disidencias secuestraron a dos niñas indígenas en el Cauca: las rescataron, pero las volvieron a raptar

Las jóvenes, de 14 y 15 años respectivamente, fueron arrebatadas de sus comunidades. En un intento por rescatarlas, la guardia indígena organizó una caravana humanitaria.

¿Cómo ocurrió el hecho?

Sin embargo, esta iniciativa fue interrumpida cuando los disidentes interceptaron el convoy. En medio de disparos y un ambiente de terror, los secuestradores lograron llevarse nuevamente a las niñas, frustrando así los esfuerzos de la comunidad por recuperarlas.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) se pronunció y rechazó lo ocurrido: “Alertamos y denunciamos que en el municipio de Suárez, la guardia indígena de la Cxhab Wala Kiwe y autoridades fueron interceptados y retenidos luego de realizar una acción humanitaria de rescate”.

Autoridades se pronunciaron

La organización indígena detalló que el hecho se presentó en el sector de Timba. Los vehículos en los que se movilizaban las autoridades y la guardia fueron pinchados. Posteriormente, las disidencias volvieron a quedar con el control de las menores.

Fuerte llamado de la Defensoría al Gobierno tras secuestro de dos niñas indígenas en Cauca
RELACIONADO

Fuerte llamado de la Defensoría al Gobierno tras secuestro de dos niñas indígenas en Cauca

“Denunciamos este hecho como una grave agresión contra la vida, la autonomía y la labor humanitaria de la guardia indígena. Exigimos respeto a la vida e integridad de los kiwe thegnas, a nuestras autoridades y de las semillas rescatadas. Así como acciones urgentes de verificación y acompañamiento”, sostuvo la CRIC.

Naciones Unidas también se refirió: “Reiteramos nuestro llamado a liberar de inmediato, sanas y salvas, a las niñas, de 14 y 15 años (…) Urgimos el respeto a su vida y libertad, al igual que el respeto a las misiones de las autoridades ancestrales y Kiwe Thegnas, que son defensores de derechos humanos. Reclutar niñas y niños menores de 18 años es un crimen”.

Iris Marín, defensora del Pueblo, se unió al llamado para que las menores sean liberadas inmediatamente. Señaló que Cauca es el departamento en donde más casos de reclutamiento de menores de edad ocurren.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bolívar

Alcalde de Santa Catalina recibió múltiples amenazas para frenar proyecto turístico en Loma de Arena

EPS

Mujer se mudó a las instalaciones de la Nueva EPS: desde hace un año intenta agendar una cita para su hija

Transmilenio

¿Qué fue lo que pasó realmente con los encapuchados en el Portal 20 de Julio de Transmilenio?

Otras Noticias

Finanzas personales

Ni café, ni petróleo: Este es el nuevo rey que lidera el debate de la economía colombiana

El sector del turismo ha tenido un importante crecimiento durante los últimos años en el país.

Millonarios

Millonarios analiza la salida de Hernán Torres y rimbombante nombre llegaría al banquillo

La directiva de Millonarios estaría analizando un rimbombante nombre para que llegue como director técnico.

Venezuela

EE. UU. despliega helicópteros de combate cerca de Venezuela, según The Washington Post

Enfermedades

Tatuajes en los dientes: los riesgos para la salud bucal que advierten los expertos

Redes sociales

"No me siento bien": la reacción de Yeferson Cossio ante el millonario obsequio que le dio su novia