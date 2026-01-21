Víctimas de las Farc solicitaron cuatro veces a la JEP declarar incumplimiento en reparación de bienes

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inadmitió en cuatro oportunidades solicitudes de incidentes de incumplimiento presentadas por víctimas de las Farc, quienes denunciaban la posible ocultación de bienes que debían destinarse a su reparación.

JEP rechazó cuatro solicitudes de víctimas de Farc

Los documentos, revelados por Noticias RCN, evidencian que la JEP conocía información relacionada con el patrimonio no declarado de la extinta guerrilla antes del informe revelado por la Contraloría.

Las solicitudes fueron radicadas el 17 de julio de 2024 y el 21, 22 y 23 de agosto de 2025 por la Federación de Víctimas de las Farc.

En ellas se advertía sobre la posible no declaración de bienes ilícitos por parte de exmiembros del Secretariado que debían servir para la reparación.

“Hemos hecho varios incidentes de incumplimiento que la JEP inexplicablemente ha inadmitido de plano cuando esas pruebas se encuentran dentro del expediente", aseguró Sebastián Velásquez, director de Fevcol.

Según los documentos presentados, más de 200.000 millones de pesos habrían estado en poder de testaferros de las Farc sin ser reportados al Estado.

Las víctimas citaron procesos judiciales con bienes en extinción de dominio y una extensa lista de pruebas en poder de la Fiscalía General de la Nación.

La JEP rechazó estos recursos argumentando diferentes razones. En uno de los casos, la jurisdicción sustentó que se trataba de investigaciones contra terceros y no contra los comparecientes de manera directa.

En otras decisiones, los magistrados indicaron que no habría elementos materiales probatorios que demostraran que dichos bienes correspondían efectivamente a las antiguas Farc, pese a que existen sentencias en la Fiscalía sobre los hechos.

JEP inadmitió solicitud de víctimas por incumplimiento en reparación de bienes

“La falencia radica en que se da por sentado que los bienes mencionados eran de titularidad o pertenencia de las Farc y que, por ende, debieron ser reportados por el Secretariado, pero no se allega evidencia que respalde esa conexión”, señaló la JEP en una de sus respuestas.

Adicionalmente, la jurisdicción exhortó a los abogados de la Federación de Víctimas "sobre la necesidad de ajustar su conducta procesal a los principios de eficacia, racionalidad y buena fe".