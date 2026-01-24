CANAL RCN
Colombia

Equipo científico en el ARC Simón Bolívar estudia impacto del deshielo antártico en aguas de Colombia

Investigadores a bordo del ARC Simón Bolívar analizan temperatura, salinidad y CO2 para detectar efectos del cambio climático en océanos.

Foto: tomada del video

Noticias RCN

enero 24 de 2026
03:57 p. m.
Después de 50 días de navegación, un equipo de científicos colombianos continúa su travesía por la Antártida a bordo del ARC Simón Bolívar, estudiando cómo el deshielo polar afecta directamente las aguas colombianas a través de las corrientes marinas que conectan ambos extremos del continente americano.

La expedición se centra en recolectar y analizar muestras de agua que, según los investigadores, revelan información crucial sobre el impacto del calentamiento global en uno de los ecosistemas más sensibles del planeta.

"Estamos estudiando cómo el cambio climático afecta el océano, la temperatura y obviamente también los flujos de CO2 desde el océano hacia la atmósfera", aseguró Constanza Ricaurte, investigadora Invemar.

Los investigadores están midiendo parámetros específicos como la temperatura del agua, la salinidad y la composición química para detectar cambios que anteriormente eran imperceptibles. El trabajo se concentra en una corriente antártica que atraviesa el continente blanco y se profundiza en zonas estratégicas.

"Hay una corriente que recorre la Antártica y que en algunas zonas se profundiza y esa corriente la estamos midiendo también para saber cuánto CO2 está atrapando esa agua que viene por la parte intermedia del océano", señaló Ricaurte.

La relevancia de esta investigación radica en la conexión oceánica entre las aguas antárticas y las costas colombianas. A través de las corrientes marinas, los efectos del deshielo se extienden por miles de kilómetros, impactando directamente en los océanos que bañan las costas colombianas.

"Lo que queremos ver es cómo varían espacialmente esos flujos de calor en la Antártida y mirar cómo relacionarlos a nuestras campañas anteriores y cómo está variando temporalmente", explicó Sebastián Contreras, investigador Invemar.

Cada medición realizada durante la expedición constituye una alerta temprana que permite anticipar cambios significativos en los mares, desde la pérdida de biodiversidad hasta la alteración de patrones climáticos.

Desde el corazón del continente blanco, Colombia navega en busca de respuestas porque en una simple botella de agua el océano está contando la historia del cambio climático y aún es tiempo de escucharlo.

