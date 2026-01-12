CANAL RCN
Colombia

ELN propone Acuerdo Nacional ante tensiones globales y crisis interna

En el comunicado, el ELN denunció un incremento de la “agresión imperialista contra los pueblos de América Latina”, con énfasis en Venezuela, México, Cuba, Nicaragua y Colombia.

ELN anunció cese al fuego desde el 24 de diciembre, tras despiadado paro armado
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 12 de 2026
09:39 a. m.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia emitió un comunicado en el que propone la construcción de un Acuerdo Nacional como respuesta a lo que considera una intensificación de la confrontación política en el país y un aumento de la agresión imperialista en América Latina.

RELACIONADO

El cartel narcotraficante señaló que “el mundo vive una nueva fase de confrontación geopolítica” marcada por el avance tecnológico, la reconfiguración de alianzas internacionales y el impacto de estrategias como el “Maga” estadounidense y la política de seguridad nacional de EE. UU. para 2025.

Críticas al "imperialismo" y llamado a la soberanía

En el comunicado, el ELN denunció un incremento de la “agresión imperialista contra los pueblos de América Latina”, con énfasis en Venezuela, México, Cuba, Nicaragua y Colombia. En ese contexto, la organización al margen de la ley afirma que “la confrontación política en Colombia se intensifica con miras a las elecciones” y plantea la necesidad de un acuerdo que aborde “la crisis estructural y el conflicto social, político y armado que vive el país desde hace décadas”.

RELACIONADO

El grupo armado propone que dicho acuerdo se fundamente en “la democracia, la soberanía, la equidad y la justicia social”, y considera que la campaña electoral en curso representa una oportunidad para debatir esta propuesta en el ámbito nacional.

Alias Santiago, cabecilla del ELN, fue neutralizado

El comunicado se conoce días después de que el Ministerio de Defensa confirmara que neutralizó a Hernán Chica Palacios, conocido en el cartel narcotraficante como alias Santiago y considerado como el principal cabecilla del ELN en el occidente del país.

RELACIONADO

Alias Santiago, quien enfrentaba múltiples órdenes de captura y una solicitud de extradición, fue neutralizado en una operación que, según el Ministerio de Defensa, representa un golpe estratégico contra el cartel del ELN. La cartera aseguró que la acción desarticula parte de su estructura de mando, afecta sus finanzas ilícitas y disminuye de forma significativa su capacidad operativa.

A este contexto se suma el secuestro de cinco policías en Tibú ocurrido el pasado 6 de enero en esta zona de Norte de Santander, hecho que el ELN se atribuyó a través de un comunicado.

RELACIONADO

El frente de guerra nororiental afirmó que los uniformados se encuentran en buen estado de salud. "Se les garantizará el debido proceso, trato digno, atención humanitaria y garantías de seguridad".

