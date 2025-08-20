Expertos analizan el fallo que ordenó la libertad del expresidente Álvaro Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá concedió libertad inmediata al expresidente Álvaro Uribe Vélez, anulando la detención domiciliaria impuesta por la jueza Sandra Heredia.

Esta decisión, tomada el martes 19 de agosto, ha generado un intenso debate sobre las implicaciones jurídicas y políticas del caso.

¿Por qué se ordenó la libertad?

Cabe recordar que el 28 de julio, el exmandatario fue hallado culpable por soborno en actuación penal y fraude procesal. Durante la lectura de sentencia llevada a cabo el 1 de agosto, se conoció el monto de la pena: 12 años de cárcel cobijados por la prisión domiciliaria.

Según los analistas de la Mesa Ancha, el fallo del tribunal cuestiona duramente los argumentos utilizados por la jueza Heredia para justificar la privación de libertad de Uribe. Juan Nicolás Garzón, uno de los expertos, señaló que el tribunal "utiliza términos muy fuertes hacia la jueza, hablando de subjetividades, proporcionalidad y racionalidad".

El analista Julio César Iglesias agregó que la sentencia avala las sospechas de que en el fallo original había supuestamente algo de subjetividad política y activismo. Destacó que el tribunal regaña muy duro a la jueza Heredia, calificando sus argumentos como "vagos, subjetivos e imprecisos".

¿Qué decisión podría haber en segunda instancia?

Es importante aclarar que esta decisión no se pronuncia sobre la culpabilidad o inocencia de Uribe en el caso de fondo. Lo que determina es que no se justifica la medida de detención domiciliaria mientras se desarrolla el proceso judicial. Aún hay incertidumbre con la decisión en segunda instancia, ya sea con confirmar la condena o absolver al expresidente.

Los analistas señalaron que el tribunal considera que no existe riesgo de fuga, debido a que el Uribe se ha presentado siempre a las audiencias, presencial o virtualmente. Además, el fallo sugiere que pudo haber "desigualdad ante la ley" en el trato dado en comparación con otros casos similares.

Aunque esta decisión fue tomada por una sala diferente a la que examinará el caso de fondo, algunos juristas consideran que podría sentar un precedente para futuras decisiones.