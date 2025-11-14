Expertos cuestionan el regreso de los bombardeos: ¿Cambió la postura del Gobierno?

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha reiniciado operaciones de bombardeo selectivo contra estructuras de disidencias de las Farc, marcando un giro respecto a su postura histórica sobre este tipo de acciones militares.

Esta semana se ejecutaron dos ataques contra la facción liderada por ‘Iván Mordisco’ en Tame y Puerto Rondón (Arauca), sumando a los 13 bombardeos durante la actual administración.

Recientes bombardeos contra las disidencias

Uno de los más recientes ataques ocurridos en Calamar (Guaviare) dejó el saldo de 19 miembros de las disidencias muertos, tres menores de edad recuperados y dos disidentes sometidos.

La decisión contrasta con las declaraciones pasadas del mandatario cuando ejercía como senador, periodo en el que cuestionó fuertemente los bombardeos realizados por gobiernos anteriores, especialmente donde había menores de edad en las zonas de impacto.

Tres años y medio después de asumir la Presidencia, la política de restricción de bombardeos parece haber cambiado. La reanudación de estos operativos ocurre en un contexto de escalamiento de la violencia reflejada en secuestros, explosiones y atentados terroristas atribuidos a grupos armados.

Aunque Medicina Legal aún no ha confirmado que menores de edad hayan fallecido en estos ataques recientes, organizaciones humanitarias como Aldeas Infantiles ya expresaron su preocupación.

¿Qué piensan los expertos?

“Una sola historia de un niño que sea víctima de estas situaciones por instrumentalización, uso, utilizaciones en conflicto armado, es una vida que se trunca”, alertó Esteban Reyes, director de la organización.

Diversos sectores políticos y militares cuestionan lo que consideran operativos tardíos contra las estructuras criminales. El exministro de Defensa Diego Molano sostuvo: “Retoman los bombardeos selectivos contra un grupo después de que el país se ve inmerso en secuestros, explosiones y atentados terroristas”.

Otros expertos argumentan que haber suspendido y prohibido los bombardeos de las fuerzas armadas ha significado el fortalecimiento de los grupos armados organizados.