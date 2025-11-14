CANAL RCN
Colombia Video

Expertos cuestionan el regreso de los bombardeos: ¿Cambió la postura del Gobierno?

Antes de llegar a la Presidencia, Petro era una de las voces que más criticaba los bombardeos.

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
01:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha reiniciado operaciones de bombardeo selectivo contra estructuras de disidencias de las Farc, marcando un giro respecto a su postura histórica sobre este tipo de acciones militares.

Indignante: disidencias estarían exigiendo carnet para transitar y regalos de Navidad en Cauca
RELACIONADO

Indignante: disidencias estarían exigiendo carnet para transitar y regalos de Navidad en Cauca

Esta semana se ejecutaron dos ataques contra la facción liderada por ‘Iván Mordisco’ en Tame y Puerto Rondón (Arauca), sumando a los 13 bombardeos durante la actual administración.

Recientes bombardeos contra las disidencias

Uno de los más recientes ataques ocurridos en Calamar (Guaviare) dejó el saldo de 19 miembros de las disidencias muertos, tres menores de edad recuperados y dos disidentes sometidos.

La decisión contrasta con las declaraciones pasadas del mandatario cuando ejercía como senador, periodo en el que cuestionó fuertemente los bombardeos realizados por gobiernos anteriores, especialmente donde había menores de edad en las zonas de impacto.

Fuerzas Militares adelantan bombardeo contra disidencias de 'Iván Mordisco' en Arauca
RELACIONADO

Fuerzas Militares adelantan bombardeo contra disidencias de 'Iván Mordisco' en Arauca

Tres años y medio después de asumir la Presidencia, la política de restricción de bombardeos parece haber cambiado. La reanudación de estos operativos ocurre en un contexto de escalamiento de la violencia reflejada en secuestros, explosiones y atentados terroristas atribuidos a grupos armados.

Aunque Medicina Legal aún no ha confirmado que menores de edad hayan fallecido en estos ataques recientes, organizaciones humanitarias como Aldeas Infantiles ya expresaron su preocupación.

¿Qué piensan los expertos?

“Una sola historia de un niño que sea víctima de estas situaciones por instrumentalización, uso, utilizaciones en conflicto armado, es una vida que se trunca”, alertó Esteban Reyes, director de la organización.

Diversos sectores políticos y militares cuestionan lo que consideran operativos tardíos contra las estructuras criminales. El exministro de Defensa Diego Molano sostuvo: “Retoman los bombardeos selectivos contra un grupo después de que el país se ve inmerso en secuestros, explosiones y atentados terroristas”.

Otros expertos argumentan que haber suspendido y prohibido los bombardeos de las fuerzas armadas ha significado el fortalecimiento de los grupos armados organizados.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad en Bogotá

VIDEO | Cámara captó ataque inesperado con puñal a un joven en exclusivo sector de Bogotá

Temblor en Colombia

¡Tembló en Colombia con una magnitud cercana a 4.0 hoy 14 de noviembre de 2025! Atento al reporte

Antioquia

Tragedia en Antioquia: alud de tierra cayó sobre vivienda y dejó una menor fallecida

Otras Noticias

Millonarios

Millonarios anunció oficialmente su primer refuerzo: llega el 'Científico del Gol'

Así presentó Millonarios su primer refuerzo de cara al 2026. Carlos Darwin Quintero firmó con los albiazules.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo zodiacal hoy 14 de noviembre de 2025

¡Ya se reveló el número y el signo ganador del sorteo del Super Astro Sol de este 14 de noviembre! Descubra el resultado exacto.

Tecnología

Dan a conocer ranking de contraseñas más usadas e inseguras de 2025: aseguran que son fáciles de hackear

Google

Disputa entre Google y la Unión Europea por los servicios de publicidad: estos son los detalles

Contenido Patrocinado

¿Cuál es la mejor hora para comer arroz?