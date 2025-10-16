CANAL RCN
Colombia Video

Cuatro personas al borde de la muerte tras fuerte explosión en un depósito ilegal de combustible

Las víctimas permaneces hospitalizadas en Ocaña.

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
09:15 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una grave emergencia se registró en una zona rural de Río de Oro, en el departamento del Cesar, luego de que una fuerte explosión destruyera una vivienda en el sector conocido como El Tigrero.

Motociclista murió arrollado por una llanta de un SITP en la Avenida Rojas: ¿cómo fue el accidente?
RELACIONADO

Motociclista murió arrollado por una llanta de un SITP en la Avenida Rojas: ¿cómo fue el accidente?

En el lugar, las autoridades hallaron indicios de que en el inmueble se almacenaba combustible de manera irregular, lo que habría provocado la tragedia.

Cuatro personas al borde de la muerte tras la fuerte explosión

El estallido dejó un saldo de nueve personas heridas, quienes fueron trasladadas de urgencia al Hospital Regional de Ocaña.

De acuerdo con el reporte médico, cuatro de ellas permanecen en estado crítico, ya que sufrieron quemaduras que cubren el 90% de su cuerpo.

El coordinador de urgencias del hospital, Jhoan García, explicó que los pacientes se encuentran en una situación extremadamente delicada y bajo estricta observación médica:

Cuatro pacientes en situación crítica, con quemaduras mayores al 90% de la superficie corporal, se encuentran bajo ventilación.

Vivienda era un depósito ilegal de combustible

Las autoridades continúan investigando las causas exactas de la explosión, aunque todo apunta a que el acumulamiento ilegal de combustible habría generado la fuerte implosión en la vivienda.

En la zona se realizan inspecciones para determinar el origen del material y si había más personas involucradas en su manipulación o almacenamiento.

VIDEO | Motoladrones desataron balacera tras intentar robar a los ocupantes de un carro en Cali
RELACIONADO

VIDEO | Motoladrones desataron balacera tras intentar robar a los ocupantes de un carro en Cali

El médico también detalló que, por la gravedad de las heridas, las víctimas necesitan atención en unidades especializadas:

Todas estas heridas deben ser manejadas de forma complementaria en instituciones con unidad de quemados. Actualmente se está brindando todo el soporte integral y completo por parte de nuestro equipo interdisciplinario en el área de urgencias.

Debido a la severidad de las lesiones, las personas más afectadas serán trasladadas a centros asistenciales de mayor complejidad, donde recibirán atención especializada.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Defensoría del Pueblo

Misiones médicas están en la mira de grupos armados, advierte la Defensoría

Inseguridad en Bogotá

Rastros del robo a la Banda Sinfónica conducen hasta Kennedy: ofrecen millonaria recompensa

Bogotá

VIDEO | Así atraparon a un joven vendedor de drogas en Bogotá: captura se vio desde el aire

Otras Noticias

Mundial Sub 20

VIDEO: figura de la Selección Argentina cargó con todo contra Colombia tras la semifinal del Mundial Sub-20

El jugador, en diálogo en la zona mixta, acusó a la Selección Colombia Sub-20 de hablar mucho antes del partido.

Secretaria de Movilidad

Multas de tránsito en Colombia tendrán cambio clave en pagos: conductores deben estar atentos

El objetivo de ello es agilizar los trámites de pago para los conductores.

La casa de los famosos

Norma Nivia sorprende con su reacción tras sospecha de infidelidad de Mateo Varela

Gaza

Netanyahu reitera su compromiso de recuperar los cuerpos de los rehenes en Gaza

Enfermedades

Microplásticos son asociados con los cambios en el microbioma intestinal, según investigación