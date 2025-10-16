Cuatro personas al borde de la muerte tras fuerte explosión en un depósito ilegal de combustible

Una grave emergencia se registró en una zona rural de Río de Oro, en el departamento del Cesar, luego de que una fuerte explosión destruyera una vivienda en el sector conocido como El Tigrero.

En el lugar, las autoridades hallaron indicios de que en el inmueble se almacenaba combustible de manera irregular, lo que habría provocado la tragedia.

Cuatro personas al borde de la muerte tras la fuerte explosión

El estallido dejó un saldo de nueve personas heridas, quienes fueron trasladadas de urgencia al Hospital Regional de Ocaña.

De acuerdo con el reporte médico, cuatro de ellas permanecen en estado crítico, ya que sufrieron quemaduras que cubren el 90% de su cuerpo.

El coordinador de urgencias del hospital, Jhoan García, explicó que los pacientes se encuentran en una situación extremadamente delicada y bajo estricta observación médica:

Cuatro pacientes en situación crítica, con quemaduras mayores al 90% de la superficie corporal, se encuentran bajo ventilación.

Vivienda era un depósito ilegal de combustible

Las autoridades continúan investigando las causas exactas de la explosión, aunque todo apunta a que el acumulamiento ilegal de combustible habría generado la fuerte implosión en la vivienda.

En la zona se realizan inspecciones para determinar el origen del material y si había más personas involucradas en su manipulación o almacenamiento.

El médico también detalló que, por la gravedad de las heridas, las víctimas necesitan atención en unidades especializadas:

Todas estas heridas deben ser manejadas de forma complementaria en instituciones con unidad de quemados. Actualmente se está brindando todo el soporte integral y completo por parte de nuestro equipo interdisciplinario en el área de urgencias.

Debido a la severidad de las lesiones, las personas más afectadas serán trasladadas a centros asistenciales de mayor complejidad, donde recibirán atención especializada.