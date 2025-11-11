CANAL RCN
Colombia

¿Desconectarán a Juan Martín, el niño atropellado por taxista borracho tras la muerte de su hermanita?

Karol, su hermanita de 15 años murió horas antes de cumplirse el plazo que dio el hospital para desconectarlos de la asistencia mecánica.

Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
05:13 p. m.
Tras el grave accidente de tránsito provocado en el sur de Bogotá por un conductor de 56 años, en alto estado de ebriedad, que se movilizaba en un vehículo tipo taxi y que atropelló a una familia completa y dejó 11 heridos, esta a punto de completarse el plazo que dio el hospital para desconectar a los niños que sufrieron la peor parte.

Video del taxista borracho que embistió a 11 personas y dejó a varios menores en estado crítico
Video del taxista borracho que embistió a 11 personas y dejó a varios menores en estado crítico

Poco antes de cumplirse esas 72 horas cruciales, el hospital confirmó el fallecimiento de Karol de 15 años, la hermana de Juan Martín, quien había sido declarada con muerte cerebral.

Juan Martín, de 7 años, quien sigue luchando por su vida, tiene además de un delicado trauma craneoencefálico, múltiples fracturas y con pocas probabilidades de sobrevivir.

Por el grave estado de salud en el que se encuentra el menor, el hospital Santa Clara, señaló que en caso de no haber una respuesta positiva de su recuperación será desconectado en un plazo de 72 horas que se cumplen la noche de este 11 de noviembre.

Cárcel para taxista borracho que atropelló a una familia en el sur de Bogotá: dos menores en estado crítico
Cárcel para taxista borracho que atropelló a una familia en el sur de Bogotá: dos menores en estado crítico

Se acaba el tiempo para desconecta Juan Martín, atropellado en Bogotá

Juana Torres, prima del niño que se encuentra en estado crítico, se refirió al plazo que dio el hospital para la desconexión del niño que se encuentra bajo soporte mecánico.

“Para nosotros como familia es impensable el que no pueda ocurrir un milagro”, dijo.

Explicó que todavía no están con la conciencia de que realmente eso pueda llegar a suceder.

No queremos pensar en tomar decisiones en este momento tan difícil, solo estamos haciendo lo mejor que podemos con mi familia.

Falleció la niña de 15 años que fue arrollada por el taxista ebrio en el sur de Bogotá
Falleció la niña de 15 años que fue arrollada por el taxista ebrio en el sur de Bogotá

Denuncian que otros heridos por taxista borracho fueron dados de alta sin respuesta del Soat

De acuerdo con la vocera de la familia atropellada “ayer en la clínica le dieron salida a mi prima Jéssica cuando no deberían haberla sacado, sabemos que para el Soat todos los recursos se deben quedar allí”

Fue algo de negligencia del hospital de simplemente entregarla, ella se encuentra en grave estado de salud, tiene muchas fracturas.

Indicó que están viendo “cómo se puede hacer para llegar a ese procedimiento legal con el Soat porque a ella nunca le debieron haber dado salida”.

A Kevin (otro de los heridos), también le dieron salida y por causa de esa salida tuvo una convulsión y está acá también en el Santa Clara le dieron salida y no estaba bien.

Taxista que atropelló a 11 personas en Bogotá tenía el más alto grado de alcoholemia cuando lo capturaron
Taxista que atropelló a 11 personas en Bogotá tenía el más alto grado de alcoholemia cuando lo capturaron

