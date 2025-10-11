Estremecedora narración del expediente de Ricardo González: una patada mató a Jaime Esteban Moreno

En horas de la mañana de este 10 de noviembre se presentó ante la Fiscalía de manera voluntaria, tras ser requerido con orden judicial por su presunta responsabilidad en el asesinato del estudiante de 22 años, Jaime Esteban Moreno, al salir de una fiesta de Halloween de la universidad.

Los hechos ocurrieron en plena vía pública de Chapinero, cuando la víctima y su mejor amigo habrían salido del bar, tras recibir amenazas de Juan Carlos Suárez, el primer capturado en el caso.

González estuvo escondido durante 10 días, pero finalmente se entregó a la justicia que lo judicializó por homicidio agravado, delito que no aceptó.

Detalles del expediente de Ricardo González, presunto asesino de Jaime Esteban

Conocimos el expediente contra Ricardo González, principal sospechoso del asesinato del estudiante, y tenemos nuevos videos en poder de las autoridades que evidencian el brutal golpe que habría originado esa muerte.

Este nuevo video de un testigo en el caso es determinante para analizar la gravedad de la lesión que le produjo de manera desproporcionada a González a la víctima.

Habría abordado al señor Jaime Esteban Moreno Jaramillo en vía, motivo y finalidad de la pública, iniciando una agresión física que fue interrumpida por un acompañante de la víctima.

La Fiscalía se refirió a la lesión mortal que le habría propinado al estudiante:

“Posteriormente, los agresores en compañía de dos mujeres reanudaron el ataque, en ese contexto, la persona requerida habría propinado una patada por la espalda al señor Jaime Esteban moreno Jaramillo, haciéndolo caer al suelo donde continuaron golpeándolo en la cabeza y el rostro; como consecuencia directa de dichas agresiones la víctima falleció a causa de un trauma craneoencefálico severo".

Son seis testimonios clave de la Fiscalía para señalarlo como presunto responsable del delito de homicidio agravado.

Piden capturar a la joven de disfraz azul que pidió que golpearan a Jaime Esteban

“Después llega un chico que vestía de negro y llevaba lo que parecía hacer unas orejas negras, junto con la chica vestida de disfraza azul y el chico de negro se lanza encima del chico disfrazado de rojo que ya se encontraba de pie, lanzándolo al suelo. Yo apenas vi esto guardé mi celular”, dice el expediente.

Francisco Bernate, abogado de la familia Moreno, señaló:

Esperamos que en las próximas horas se produzca la orden de captura de esta mujer que estaba disfrazada de color azul y que determinó estos hechos y que tiene que responder ante las autoridades aseguramiento contra el primer capturado por los hechos Juan Carlos Suárez Ortiz”.

El próximo miércoles se definirá la medida de aseguramiento contra el primer capturado por los hechos Juan Carlos Suárez.