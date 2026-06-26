Explosión en vivienda de La Unión, Nariño, dejó un muerto y cuatro heridos

Una fuerte explosión sacudió hace pocos instantes el barrio Valencia, en la zona urbana del municipio de La Unión.

Según el reporte preliminar de las autoridades, la emergencia se originó en una vivienda donde presuntamente se almacenaba y fabricaba pólvora y artefactos pirotécnicos.

Emergencia en el barrio Valencia

El estallido provocó la muerte de una persona y dejó heridas a otras cuatro, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales. Las causas que desencadenaron el hecho aún son materia de investigación.

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Viviendas aledañas resultaron afectadas

Las imágenes difundidas muestran daños en varias casas cercanas al lugar de la explosión, lo que generó alarma entre los habitantes del sector. Las autoridades locales mantienen presencia en la zona para evaluar la magnitud de las afectaciones y garantizar la seguridad de la comunidad.