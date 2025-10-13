CANAL RCN
Colombia

Explosión en vivienda de Pasto deja una persona fallecida y graves daños estructurales

Un hombre de 66 años, que se encontraba dentro de la vivienda, falleció tras la explosión.

Foto: Suministrada

Noticias RCN

octubre 13 de 2025
06:58 p. m.
Este lunes, una fuerte explosión se registró en el barrio Villaflor 2, ubicado en el suroriente de Pasto.

El incidente ocurrió en una vivienda de dos niveles donde, según las primeras hipótesis, se almacenaba pólvora.

Explosión deja dos viviendas aledañas afectadas

La detonación provocó severos daños estructurales en la casa afectada y en dos viviendas aledañas. Las autoridades también evalúan posibles afectaciones en otras viviendas cercanas, debido a la magnitud del estallido.

“Desafortunadamente al interior de la vivienda había una persona de sexo masculino que fallece por la explosión. Al realizar la inspección con el personal de la Sijín, Bomberos y Antiexplosivos se encuentra al interior de esta vivienda gran cantidad de pólvora negra, pólvora técnica almacenada de forma irregular”, afirmó el comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, Hernando Calderón Vega.

Autoridades atendieron la emergencia en Villaflor 2

Dos estaciones del Cuerpo de Bomberos Pasto acudieron rápidamente al lugar para atender la emergencia, con el respaldo de la Policía Nacional, la Secretaría de Salud Municipal y la Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio.

Las labores de inspección y control continúan mientras se investiga el origen exacto del incidente.

Este hecho ha generado preocupación entre los habitantes del sector, quienes piden mayor control sobre el manejo de materiales peligrosos en zonas residenciales.

