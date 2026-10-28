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"No hay dinero que pague aguantar a Verónica Alcocer": Eva Ferrer prendió el ventilador

Noticias RCN conoció las palabras de Eva Ferrer ante la Procuraduría sobre los señalamientos contra Verónica Alcocer.

Felipe Quintero

octubre 28 de 2026
07:04 p. m.
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“No hay dinero que pague aguantar a Verónica Alcocer”, estas fueron las palabras de Eva Ferrer ante la Procuraduría al referirse sobre los señalamientos que hizo contra la exprimera dama.

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Hace algunas semanas, Ferrer, quien fue consejera presidencial para la Reconciliación durante el gobierno Petro, reveló en entrevista con la revista Semana las presuntas irregularidades cometidas por Alcocer.

¿Quién es Carolina Plata?

La española aseguró que la exprimera dama tomó un vuelo hacia Venezuela a inicios de 2023. Al parecer, retornó a Colombia con 2.5 millones de dólares y supuestamente estuvo implicada en una red de tráfico de drogas.

El ventilador que prendió hizo que la Procuraduría la llamara a declarar y presentar pruebas. Junto a ella, también fueron citados Carmen Caballero (exdirectora de ProColombia), Angie Rodríguez (exdirectora del Dapre), Concepción Baracaldo (exdirectora del ICBF), Guillermo Reyes (exministro de Transporte y exembajador en Suecia) e Ingrid Carolina Plata Navas.

 

 

Con respecto a Plata, esto dijo Ferrer ante la Procuraduría: “Era la caja menor de Verónica. Dejaba el dinero en su casa, usaba la tarjeta de Verónica, ha tenido contratos y ha estado cerca en Palacio para mover los temas de Verónica y su marido (en ese entonces, el expresidente Petro, con quien está divorciada)”.

Los chats claves en la investigación

De acuerdo con lo mencionado por la española, Plata, quien fue contratista de la Presidencia, habría sido la encargada de todo el tema económico de Alcocer, lo cual le habría costado bastante trabajo.

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Esta señora ha sudado sangre y lágrimas. O tienes un interés muy grande o uno no se queda ahí.

Adicionalmente a estos fragmentos de la entrevista, fue radicado un documento en la Procuraduría por parte de un investigador forense, el cual certifica que no han sido alterados los chats con Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol; y el expresidente Petro. El Ministerio Público analiza las declaraciones de Ferrer para evaluar responsables de tipo disciplinario.

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