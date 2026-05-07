El caos se apodera del Cauca: recientes ataques tienen al departamento bajo fuego

Los municipios de Morales y Suárez, en el departamento del Cauca, vivieron horas de tensión cuando disidencias de las Farc atacaron a la fuerza pública, dejando a la población civil atrapada en medio de los combates.

El hecho más preocupante ocurrió en instituciones educativas, donde decenas de estudiantes tuvieron que esconderse debajo de sus escritorios para proteger sus vidas mientras se desarrollaban los hostigamientos armados.

Ataques dejaron cuatro uniformados heridos

Los ataques dejaron como resultado cinco uniformados heridos: cuatro soldados y un suboficial que fueron afectados por esquirlas durante los enfrentamientos. Los enfermeros de combate brindaron de manera inmediata los primeros auxilios a los afectados en el lugar de los hechos.

La situación generó alarma entre los habitantes de ambos municipios, quienes se vieron obligados a buscar refugio mientras se desarrollaban los combates. Las instituciones educativas, que deberían representar espacios seguros para los menores, se convirtieron en escenarios donde los niños debieron resguardarse ante el peligro.

Defensoría le ha hecho seguimiento a la crisis

Este tipo de situaciones evidencia la compleja situación de orden público que persiste en diversas zonas del Cauca. Para comprender el escenario de violencia en el departamento, es importante remitirse a los informes y alertas de la Defensoría.

A finales de octubre, la entidad presentó una radiografía sobre el conflicto entre 2024 y 2025. Para ese momento, había 26 alertas activas en una extensa cantidad de municipios, incluyendo Morales y Suárez.

En Cauca hay corredores cruciales para el narcotráfico y otras economías ilícitas; por eso, no solo las disidencias del autodenominado Estado Mayor Central (EMC) buscan el control, sino también el ELN e inclusive estructuras extranjeras provenientes de México conocidas como carteles.

Las cifras exponen la gravedad: en 2024 hubo 827 asesinatos relacionados con el conflicto armado en el departamento y entre enero y agosto de 2025 se habían presentado 18 masacres.