Expresidente Uribe presentó queja disciplinaria contra el ministro de Justicia Eduardo Montealegre

El exmandatario considera que las recientes declaraciones y actuaciones públicas de Montealegre representan un desconocimiento de la autonomía judicial.

Asignan nuevo fiscal en caso contra Álvaro Uribe Vélez
Asignan nuevo fiscal en caso contra Álvaro Uribe Vélez/Foto: archivo Noticias RCN.

octubre 16 de 2025
10:24 a. m.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez radicó ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria contra el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Lynett, por presunta intromisión indebida en la administración de justicia y vulneración de su derecho al debido proceso en el caso penal que enfrenta.

Expresidente Uribe presentó queja contra el ministro de Justicia

Según el documento presentado, con fecha del pasado 17 de septiembre, el exmandatario considera que las recientes declaraciones y actuaciones públicas de Montealegre representan un desconocimiento de la autonomía judicial, además de un comportamiento incompatible con las funciones de su cargo actual como jefe de la cartera de Justicia.

Uribe sostiene que Montealegre ha actuado más como acusador que como presunta víctima dentro del proceso penal que se adelanta en su contra ante el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior de la capital.

En la queja se señalan múltiples mensajes difundidos por el ministro a través de WhatsApp, en los cuales habría calificado a Uribe como “criminal de guerra” y lanzado acusaciones contra periodistas, académicos y abogados, a quienes tildó de “cínicos” o de hacer parte de una supuesta estrategia para deslegitimar la condena de primera instancia.

Según el documento, este tipo de expresiones “generan un ambiente hostil contra la defensa” y podrían incidir indebidamente sobre los funcionarios judiciales encargados del caso.

La defensa de Uribe anexó capturas de pantalla de los mensajes atribuidos al ministro, en los que también se cuestiona a la Universidad Externado de Colombia y a un abogado defensor del expresidente.

Uribe argumenta que Montealegre ha vulnerado principios esenciales del Estado de Derecho, entre ellos la presunción de inocencia y la independencia judicial, al emitir calificativos públicos contra una persona procesada penalmente.

Álvaro Uribe presentó queja disciplinaria contra Eduardo Montealegre

En ese sentido, señala que el comportamiento del ministro contraviene lo dispuesto en la Ley 270 de 1996 (Estatuto de la Administración de Justicia), que prohíbe a los altos funcionarios influir o sugerir decisiones a los jueces.

La queja también solicita a la Procuraduría investigar la posible comisión de faltas gravísimas por parte del ministro.

El expresidente afirma que al ser calificado públicamente como “criminal de guerra”, el ministro vulnera su derecho a la presunción de inocencia y compromete las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos.

Finalmente, el exmandatario pidió al ente de control admitir la queja disciplinaria contra el ministro Eduardo Montealegre Lynett e iniciar la investigación correspondiente por extralimitación de funciones, conflicto de intereses y vulneración de la presunción de inocencia.

