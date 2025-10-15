Revelan la fecha en la que se realizará la lectura del fallo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Este miércoles 15 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá anunció que la lectura del fallo de segunda instancia en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez se realizará el martes 21 de octubre de 2025 a partir de las 8:00 de la mañana, mediante audiencia virtual.

¿Cuándo será la lectura del fallo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez?

La citación, emitida por la Sala Penal del Tribunal, obedece al proceso con radicación 2020-00276-09, en el que el exmandatario es investigado por los delitos de fraude procesal y otros delitos.

De acuerdo con el documento oficial, la diligencia se lleva a cabo en cumplimiento de los artículos 168 y 179 de la Ley 906 de 2004, así como de la Ley 2213 de 2022, que regula el uso de las tecnologías de la información en los procedimientos judiciales.

El tribunal indicó que los convocados deberán conectarse diez minutos antes del inicio de la diligencia para realizar las pruebas de conectividad y garantizar el correcto desarrollo del procedimiento.

Con el anuncio de esta decisión, el Tribunal Superior de Bogotá avanza hacia la etapa final de uno de los procesos judiciales más seguidos en el país, cuya resolución será determinante en el caso del exjefe de Estado.

El 13 de agosto del año en curso, la defensa del expresidente presentó un recurso de apelación contra la sentencia que lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

El próximo 21 de octubre se conocerá la decisión final en el caso contra Álvaro Uribe Vélez

La condena fue emitida el 28 de julio por la jueza Sandra Heredia, quien absolvió al exmandatario únicamente del cargo de soborno relacionado con el caso de Hilda Niño.

En su apelación, la defensa entregó un documento en el que señaló presuntos errores en la decisión judicial y solicitó la revocatoria total del fallo.

El Tribunal Superior de Bogotá tenía plazo hasta este 15 de octubre para pronunciarse sobre el recurso, con la posibilidad de confirmar, modificar o anular la condena. Si no lo hacía antes de esa fecha, el proceso corría el riesgo de prescribir. Pero ahora, la decisión en segunda instancia será dada a conocer el próximo 21 de octubre.

Según el exviceministro de Justicia, Camilo Rojas, "de confirmarse la decisión en contra del expresidente, esta quedará en efecto suspensivo si su equipo jurídico decide interponer el recurso extraordinario de casación".

Esto, debido a que "la Corte Constitucional ha establecido de manera enfática que mientras no se defina la legalidad del fallo, este no puede adquirir firmeza ni convertirse en cosa juzgada, por lo que la presunción de inocencia solo puede ser virtuada, mediante una sentencia válida y definitiva, la cual no ocurre si existen cuestionamientos pendientes sobre su ilegalidad y si se le han imputado errores de derecho o de hecho como este caso".