Falleció a los 106 años José María Acevedo Alzate, el fundador de Haceb

Este lunes 27 de octubre, la empresa Haceb informó el fallecimiento de su fundador, José María Acevedo Alzate, a los 106 años de edad.

El anuncio fue realizado por su familia, la junta directiva, la gerencia general y los más de 3.500 colaboradores de la compañía, quienes expresaron su pesar por la partida del empresario antioqueño.

“Como compañía lo despedimos con el corazón y el firme propósito de preservar su legado”, señaló el comunicado oficial, en el que se destacó el compromiso de la organización por mantener vigente su filosofía y gobierno corporativo.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también lamentó su fallecimiento a través de su cuenta de X: "Gracias por inspirar a tantas generaciones con su ejemplo y su visión. Deja una huella inmensa. Mis oraciones y todo mi cariño para su familia y para la gran familia Haceb".

¿Cómo fueron los inicios de José María Acevedo Alzate?

Acevedo nació el 2 de agosto de 1919 en Medellín. Por razones económicas, solo pudo cursar estudios hasta sexto grado, lo que lo llevó a emplearse como mensajero en un taller de reparación de electrodomésticos.

En 1940, con 21 años, abrió su propio taller en un garaje del centro de la ciudad. “Un alicate y dos destornilladores fueron suficientes para poner a caminar esta gran industria”, recuerda la empresa.

Ese emprendimiento se convirtió con el tiempo en Haceb, una de las compañías más reconocidas del país en el sector de electrodomésticos. Actualmente, la empresa opera en una planta de cerca de 300.000 metros cuadrados en Copacabana, Antioquia, y produce más de 2.5 millones de unidades al año.

El “pichirilo” y la filosofía de trabajo que marcaron la historia de Haceb

La empresa también resalta la trayectoria personal de Acevedo, su interés por el aprendizaje autodidacta y su cercanía con los trabajadores.

“Don José María Acevedo Alzate se distinguió por su interés en aprender”, señala el texto, que recuerda su curso de electricidad por correspondencia a los 16 años y su hábito de desmontar aparatos para entender su funcionamiento.

Durante décadas, Acevedo realizó el trayecto entre Medellín y Copacabana en su Renault 4 adaptado, conocido entre sus colaboradores como el “pichirilo”. Su presencia constante en la planta y su estilo de liderazgo marcaron la cultura organizacional de Haceb.

“Fue también un visionario que supo entender que para hacer empresa y construir país, era necesario privilegiar la calidad de vida de sus colaboradores y familias”, destaca el comunicado.

La empresa concluyó el mensaje con un homenaje a su fundador: “Nos deja la gran responsabilidad de seguir escribiendo una historia marcada por el liderazgo y el servicio”.