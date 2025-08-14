CANAL RCN
Colombia Video

Se reveló el video del momento exacto en el que atropellaron a Sergio Blanco afuera del Movistar Arena

Noticias RCN conoció en primicia el video que revela la forma en la que habría muerto Sergio Blanco y la fuga del conductor de la camioneta que lo arrolló.

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
06:42 a. m.
Avanzan las investigaciones para esclarecer lo sucedido a las afueras del Movistar Arena el pasado 6 de agosto, previo a lo que sería la presentación de la agrupación 'Damas Gratis' en Bogotá. Riñas y disturbios dejaron varios heridos y a una persona fallecida a las afueras del recinto.

RELACIONADO

Se trata de Sergio Blanco, un barrista de Independiente Santa Fe, quien murió a causa de un presunto atropellamiento. Noticias RCN conoció en primicia los videos de las cámaras de seguridad en donde se evidencia el momento exacto en el que este joven habría sido embestido por una camioneta blanca.

Las imágenes evidencian cuando Sergio va corriendo por la carrera 30 cuando se da el choque por parte del vehículo que transitaba por la calle 63. Lo que genera rechazo, es que el conductor habría huido del lugar sin prestar auxilio.

Las autoridades continúan en la búsqueda del responsable de la muerte de Sergio Blanco

Las autoridades se encuentran determinando el grado de responsabilidad del conductor en la muerte de Sergio Blanco. Sin embargo, buscan dar con el paradero, pues por lo menos habría incurrido en un delito que es la omisión de socorro.

RELACIONADO

Andrea Blanco, hermana de la víctima, le solicitó al conductor de este vehículo que se entregue y responda por lo sucedido. "Estoy solicitando a la persona responsable que por favor se entregue a las autoridades o si hay alguien que tenga un video que lo quiera compartir que nos puedan ayudar".

Sergio Blanco habría participado en los disturbios

En otros videos compartidos en redes sociales se habría visto a Sergio Blanco presuntamente participando en los desmanes afuera del recinto donde se presentaría la agrupación argentina.

RELACIONADO

Al parecer, estaba pegándose con tablas y otros objetos con otros de los asistentes a este evento. Más allá de esta situación, su familia clama por justicia.

