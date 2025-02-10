CANAL RCN
Colombia

Falleció reconocido influencer “El Sami” en Córdoba: esto es lo que se sabe

A través de redes sociales se confirmó la muerte del creador de contenido “El Sami”, noticia que dejó consternados a sus seguidores.

Muerte - luto - velas
FOTO: Freepik

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
05:40 p. m.
El mundo de las plataformas digitales se encuentra de luto tras el fallecimiento del reconocido influencer llamado "Sami".

¿Quién era "El Sami" y qué se sabe sobre su fallecimiento?

En las últimas horas, se confirmó el fallecimiento de Sahamir Henrique Marsiglia Acevedo, conocido en redes sociales como “El Sami”.

El creador de contenido se había ganado el cariño de miles de seguidores gracias a su carisma y a los videos de humor y bromas que compartía en plataformas digitales.

De acuerdo con los reportes, falleció en la noche del 1 de octubre tras ingresar de urgencia al Hospital San Jorge de Ayapel, donde finalmente fue declarado sin vida.

 

¿Cuáles son las causas de la muerte del influencer "El Sami"?

El fallecimiento del influencer ha causado gran consternación entre sus seguidores, pues en redes sociales se mostraba activo, saludable y sin aparentes complicaciones de salud. Hasta el momento, se desconocen las causas exactas de su muerte.

Tras la noticia, algunos de sus familiares y allegados denunciaron una presunta negligencia por parte del centro hospitalario en el que falleció el creador de contenido.

Comunicado del hospital tras el fallecimiento de "El Sami"

El Hospital San Jorge de Ayapel emitió un comunicado en el que informó que el joven ingresó sin signos vitales, aunque se realizaron los protocolos médicos correspondientes para confirmar su estado.

De igual manera, los doctores le practicaron un procedimiento de electro confirmación, cuyos resultados fueron negativos.

"El paciente ingresó el 1 de octubre de 2025, inmediatamente nuestros profesionales de medicina procedieron con la atención por urgencias, encontrando que el paciente ingresa sin signos vitales, el paciente presentaba todos los signos postmorten. No es cierto que la E.S.E. haya negado, dilatado y omitido realizar la atención básica en salud del señor Sahamir Henrique Marsiglia Acevedo (QEPD)", aseguró el comunicado.

