Alias Gabriela fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor: la única mujer detrás del crimen de Miguel Uribe

En las últimas semanas se materializó el traslado de los principales determinadores del asesinato de Miguel Uribe Turbay a distintos centros penitenciarios, después de permanecer por meses bajo custodia en el búnker de la Fiscalía.

En las últimas horas, se confirmó el traslado de quien, hasta el momento, sería la única mujer imputada por su presunta participación en el crimen del senador y precandidato presidencial el pasado 7 de junio en el barrio Modelia del occidente de Bogotá.

La joven que es señalada de haber entregado el arma homicida al menor que perpetró el ataque sicarial fue trasladada a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá.

Trasladan a alias Gabriela a una cárcel de mujeres

Katherine Gabriela Martínez Martínez es la única mujer procesada por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. La joven estaría relacionada con alias El Costeño, presunto coordinador y determinador del ataque armado en medio de un evento de campaña en el occidente de Bogotá.

De acuerdo con las líneas de investigación que maneja la Fiscalía, la joven a quien identifican como alias Gabriela, sería la responsable de entregar el arma con la que alias Tianz, el menor de 14 años disparó en repetidas oportunidades contra Uribe Turbay.

Alias Gabriela fue una de las primeras capturadas en el caso y se conoció que salió del búnker de la Fiscalía para continuar su proceso judicial en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

Otros traslados de determinadores del magnicidio de Miguel Uribe

Desde el pasado 18 de septiembre comenzaron a concretarse los primeros traslados del caso. Noticias RCN conoció que ese día fueron trasladados Elder José Arteaga, alias Chipi o 'El Costeño', quien sería el cerebro detrás del asesinato Miguel Uribe Turbay, y quien fue recluido en la cárcel de alta seguridad de Girón, Santander.

Asimismo, William Fernando González Cruz, alias El Hermano, quien también participó en la planeación del crimen, fue trasladado al pabellón de alta seguridad de la cárcel de La Dorada, Caldas.

Este 6 de octubre, el menor que perpetró el magnicidio, alias Tianz, fue trasladado a una sede del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) en Pasto, Nariño, donde cumplirá una sanción de siete años, tras declararse culpable del crimen.