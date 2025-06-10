Trasladan a Pasto al menor que le disparó a Miguel Uribe Turbay

Fue trasladado a Pasto el menor que disparó contra Miguel Uribe Turbay durante un mitin político el pasado 7 de junio, en el barrio Modelia, en Bogotá.

Según conoció Noticias RCN, el joven conocido como alias Tianz pagará su sanción de siete años de privación de la libertad en un centro especializado del Bienestar Familiar en la capital nariñense.

'Tianz' de 15 años, fue sancionando por un juez de infancia y adolescencia por los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

La decisión de la Fiscalía se debe a que ya se conoce el fallo por su participación en el atentado, por lo cual su seguridad y custodia queda en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Los traslados de los implicados en el homicidio de Miguel Uribe

Este es el tercer traslado en el marco de este caso, luego de los ya anunciados sobre alias El Costeño y alias El Hermano.

El pasado 18 de septiembre se conoció el traslado de Elder José Arteaga, alias Chipi o 'El Costeño', quien sería la mente detrás del crimen contra Miguel Uribe Turbay, a la cárcel de alta seguridad de Girón, Santander.

William Fernando González Cruz, alias El Hermano, quien también participó en la planeación del crimen, fue movido al pabellón de alta seguridad de la cárcel de La Dorada, Caldas.

Así fue reclutado alias Tianz

Harold Daniel Barragán, alias HB, fue el séptimo capturado por el homicidio de Miguel Uribe Turbay. Este hombre sería quien reclutó a alias Tianz, el menor de 15 años, para que disparara al senador.

De acuerdo con la fiscal el caso, Barragán coordinó el contacto del menor y participó en varias videollamadas realizadas a través del grupo 'Plata o plomo', que fue en el que se planeó el atentado contra el precandidato presidencial.