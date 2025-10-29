Falsas cirujanas que desfiguraron a 24 mujeres en Medellín tenían deudas con la justicia

En las últimas horas fueron detenidas tres mujeres señaladas de practicar procedimientos quirúrgicos irregulares en clínicas de garaje en Medellín.

Las autoridades confirmaron que las detenidas no eran cirujanas, razón por la que desfiguraron a por lo menos 24 pacientes.

Noticias RCN conoció detalles de cómo operaba esta red de falsas cirujanas que dejaron consecuencias devastadoras en muchas mujeres.

Revelan detalles de cómo operaban las falsas cirujanas

Jaqueline Bedoya, María Paola Arango y Michelle Chaverra, fueron las tres mujeres que sin ningún tipo de cuidados y sin la experticia requerida, habrían realizado procedimientos estéticos que les dejaron lesiones de por vida a 24 mujeres; así lo confirmó la Fiscalía:

En tiempo real, se montaban las cirugías que se practicaban en redes sociales para generar la confianza en futuras mujeres que requerían la lipolisis láser a un precio bajo.

Esto era lo que ofertaban las falsas cirujanas en las redes sociales de las clínicas de garaje: “Bueno, como pueden ver, empezamos el día con mis pacientes y las estamos anestesiando”, junto a un video en el que estaban practicando un procedimiento.

Falsas cirujanas huían de las casas donde hacían malas cirugías

Para la Fiscalía, estas mujeres actuaron con una fachada de legalidad en viviendas que acondicionaron para hacer las peligrosas intervenciones que terminaron, en la mayoría de los casos, en infecciones y marcas irreversibles.

Cuando las víctimas les reclamaban, abandonaban las casas.

Lo único que indicaban era que todas eran aptas para la cirugía de lipolisis láser.

Además, tendrían otras cuentas pendientes con la justicia, como Michelle Chaverra, con procesos por extorsión, hurto, violencia intrafamiliar y calumnia.