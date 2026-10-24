Descubrieron que falsos sindicatos eran realmente rumbeaderos en el Restrepo, sur de Bogotá

Dos establecimientos nocturnos ubicados en el barrio Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño, en el sur de Bogotá, fueron suspendidos temporalmente por 10 días durante un operativo de inspección, vigilancia y control adelantado por la Policía Nacional, en coordinación con varias entidades distritales y el Ministerio del Trabajo.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los establecimientos presuntamente utilizaban la figura sindical para desarrollar actividades económicas, con el propósito de evadir requerimientos legales y extender sus horarios de atención.

La intervención buscaba verificar la legalidad y las condiciones de funcionamiento de los establecimientos intervenidos.

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Durante las verificaciones de control, las autoridades lograron establecer que los dos locales presuntamente recurrían a la figura sindical para desarrollar actividades comerciales.

Esta práctica, de acuerdo con la institución, estaría orientada a evitar los requerimientos correspondientes y ampliar los horarios de funcionamiento.

Aunque la información oficial señala el presunto uso irregular de la figura sindical, no detalló los nombres de los establecimientos, sus responsables ni las actividades económicas específicas que desarrollaban bajo esa modalidad.

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Tras identificar los comportamientos que consideraron contrarios a la convivencia, los uniformados impusieron órdenes de comparendo y aplicaron una medida correctiva consistente en la suspensión temporal de la actividad durante diez días para cada uno de los establecimientos.

La suspensión temporal impide que los locales continúen desarrollando sus actividades durante el periodo establecido por las autoridades.