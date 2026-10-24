CANAL RCN
Colombia

Descubrieron que falsos sindicatos eran realmente rumbeaderos en el Restrepo, sur de Bogotá

Los establecimientos fueron suspendidos tras descubrir que realizaban actividades económicas, evadir requerimientos legales y extender horarios.

Descubrieron que falsos sindicatos eran realmente rumbeaderos en el Restrepo, sur de Bogotá
Foto: captura de video Mebog

Noticias RCN

octubre 24 de 2026
10:51 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Dos establecimientos nocturnos ubicados en el barrio Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño, en el sur de Bogotá, fueron suspendidos temporalmente por 10 días durante un operativo de inspección, vigilancia y control adelantado por la Policía Nacional, en coordinación con varias entidades distritales y el Ministerio del Trabajo.

Bogotá tendrá cierres viales por el Reto Win este domingo 25 de octubre
RELACIONADO

Bogotá tendrá cierres viales por el Reto Win este domingo 25 de octubre

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los establecimientos presuntamente utilizaban la figura sindical para desarrollar actividades económicas, con el propósito de evadir requerimientos legales y extender sus horarios de atención.

La intervención buscaba verificar la legalidad y las condiciones de funcionamiento de los establecimientos intervenidos.

Habrá concierto de Halloween en Bogotá con Baby Rasta & Gringo y Alexis & Fido: fecha y lugar
RELACIONADO

Habrá concierto de Halloween en Bogotá con Baby Rasta & Gringo y Alexis & Fido: fecha y lugar

Falsos sindicatos eran discotecas en el Restrepo

Durante las verificaciones de control, las autoridades lograron establecer que los dos locales presuntamente recurrían a la figura sindical para desarrollar actividades comerciales.

Esta práctica, de acuerdo con la institución, estaría orientada a evitar los requerimientos correspondientes y ampliar los horarios de funcionamiento.

Aunque la información oficial señala el presunto uso irregular de la figura sindical, no detalló los nombres de los establecimientos, sus responsables ni las actividades económicas específicas que desarrollaban bajo esa modalidad.

Periodista estuvo a punto de quedarse sin celular durante transmisión en Bogotá
RELACIONADO

Periodista estuvo a punto de quedarse sin celular durante transmisión en Bogotá

Suspenden las discotecas que funcionaban bajo fachada de sindicatos

Tras identificar los comportamientos que consideraron contrarios a la convivencia, los uniformados impusieron órdenes de comparendo y aplicaron una medida correctiva consistente en la suspensión temporal de la actividad durante diez días para cada uno de los establecimientos.

La suspensión temporal impide que los locales continúen desarrollando sus actividades durante el periodo establecido por las autoridades.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Verónica Alcocer

Verónica Alcocer respondió al anuncio de Eva Ferrer de que entregaría información a EE. UU.

Congreso de la República

Presidencia del Congreso alerta sobre posible suplantación de identidad del presidente del Senado

Servicios públicos

Prográmese: Bogotá tendrá cortes de luz en varias localidades durante el sábado 24 de octubre

Otras Noticias

Bayern Múnich

Último reporte de salud de Vincent Kompany, DT de Luis Díaz, tras desplomarse

Bayern Múnich reveló el estado de salud de Vincent Kompany, DT de Luis Díaz, tras desplomarse y ser hospitalizado. Esto se sabe de su recuperación.

Terremoto

Dos fuertes temblores sacudieron Vanuatu y activaron alerta de tsunami en el Pacífico: vea el reporte

Dos fuertes temblores de magnitud 6,9 y 6,3 sacudieron Vanuatu este 24 de octubre y activaron una alerta de tsunami en el Pacífico.

OMS

OMS alertó sobre los riesgos que el calor extremo genera sobre embarazadas, bebés y niños en el mundo

Emprendimiento

Los errores tributarios que pueden complicar las finanzas de un emprendimiento

Turismo

Aerolínea le apuesta al turismo de entretenimiento en Colombia: así podrán asistir a conciertos