Perrito de catorce años pierde la vida tras ser envenenado en el norte de Bogotá

Un indignante caso de maltrato animal ha vuelto a estremecer a la comunidad animalista en Bogotá ya que, en los días más recientes, un perrito de catorce años, llamado Lucky, perdió la vida tras haber ingerido un alimento en un parque del norte de la capital con veneno.

Aunque la sustancia se encuentra siendo investigada, cientos de ciudadanos han manifestado su indignación y temor ante la inseguridad en dichos espacios públicos que podrían representar un grave riesgo para las mascotas.

Perro pierde la vida tras ingerir veneno en el norte de Bogotá

Los hechos se presentaron durante el pasado marte 9 de diciembre cuando la familia del animal habría recibido una visita a su vivienda por lo que Lucky salió por unos minutos en donde, al parecer, habría ingerido un alimento que contendría el veneno.

Según la versión de sus dueños, dada a un noticiero nacional, el animal regresó a la casa por lo que inmediatamente presentó episodios de vómito en donde se identificó que el contenido de la sustancia se encontraba dentro de una salchicha.

Ante este lamentable hecho, que ya se encuentra siendo investigado, cientos de internautas se han tomado las redes sociales para exigir justicia por Lucky. Así mismo, varios usuarios dieron a conocer que este no sería el primer caso que se presenta en el barrio Cedritos ya que, en ocasiones pasadas, otros animales también habrían perdido la vida bajo circunstancias similares.

¿Qué hacer en caso de envenenamiento de un perro?

Según el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, en caso de que los dueños se percaten de que su mascota ingirió algún alimento de la calle, lo primero que se debe hacer es inducir el vómito del animal por medio de la administración, con una jeringa, de algunas soluciones como:

Agua oxigenada: un mililitro por cada kilogramo de peso.

Agua con sal: utilizar entre 1 y 3 cucharadas completas de sal diluidas en un vaso de agua.

Carbón activado: diluye en agua entre dos y ocho miligramos de esta sustancia que se consigue en el mercado en polvo o en grajeas.

Así mismo, en caso de que el alimento sospechoso sea regurgitado, debe tomarse una muestra para analizarla por un médico veterinario y determinar el tipo de veneno para su respectivo tratamiento.

En caso de que el dueño no haya visto al animal consumir algo en la calle, pero se percate de la aparición de síntomas de envenenamiento, no se puede inducir el vómito. Esto con el objetivo de evitar que lo que haya ingerido sea una sustancia corrosiva, cáustica, derivados del petróleo o algún elemento cortopunzante.

Tampoco se le debe suministrar agua con azúcar ya que esto podría permitir una mayor absorción del tóxico en el organismo.